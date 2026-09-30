Kansanedustaja Mari Holopainen: Tekoälyn vallasta ei saa päättää muutaman teknologiajätin ehdoilla
30.9.2026 13:38:29 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tekoälyn kehitys keskittää taloudellista ja poliittista valtaa harvoille teknologiayrityksille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaati keskiviikon täysistunnossa pidetyssä ryhmäpuheenvuorossaan, että tekoälyn pelisäännöistä päätetään demokraattisesti ja sitovin säännöin ja että Suomi ottaa vallanjaon vakavasti myös omissa päätöksissään.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
– Tekoälyn tulevaisuus ei saa jäädä muutaman teknologiamiljardöörin varaan. Kuten tällä viikolla Valkoisessa talossa nähtiin, alan suunnasta yritetään sopia nyt pienessä piirissä ja vapaaehtoisin lupauksin. Se ei riitä. Tarvitsemme kansainvälistä sääntelyä, sitovat turvallisuusvaatimukset ja riippumatonta valvontaa, Holopainen totesi puheessaan.
Holopaisen mukaan kyse on taloudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta. Algoritmit, joiden ohjaus ei ole eurooppalaisten käsissä, vaikuttavat jo siihen, millaista tietoa ja politiikkaa ihmiset näkevät.
– Tekoälyn hyödyt eivät jakaudu reilusti itsestään. Ne jakautuvat reilusti vain, jos politiikalla niin päätetään. Pohjoismaisen ja eurooppalaisen arvopohjan on oltava mukana, kun digitaalisen maailman pelisääntöjä tehdään, Holopainen sanoi.
Vallanjako näkyy myös Suomessa, erityisesti datakeskuksissa. Niiden keskeisin arvontuotanto ei siirry sijaintimaahan ilman riittävää verotusta ja luvitusta. Vihreät ovat esittäneet datakeskuksille reunaehtoja: verotulojen on jäätävä Suomeen, hankkeiden tietojen on oltava julkisia jo lupavaiheessa, kulutus on katettava uudella päästöttömällä sähköllä ja etusijalla on oltava hankkeet, jotka vahvistavat Suomen ja Euroopan digitaalista itsenäisyyttä.
– Suomi ei voi olla datakeskusten villi länsi. Emme saa päätyä maaksi, johon jäävät sähkönkulutus ja luontohaitat, kun voitot ja päätösvalta ovat muualla, Holopainen sanoi.
Holopainen vaati, että hallitus teettää riippumattomien tutkijoiden kanssa kokonaisarvion tekoälymurroksen taloudellisista mahdollisuuksista, ympäristövaikutuksista, turvallisuusriskeistä sekä vaikutuksista työhön ja arkeen.
– Se, kenen ehdoilla teknologiaa kehitetään ja miten sen hyödyt jakautuvat, ratkaistaan usein jo varhaisessa vaiheessa. Voimme päätyä pelkäksi datakeskusten sijoituspaikaksi, tai voimme ottaa ohjat käsiimme. Tätä päätöstä ei pidä jättää muiden tehtäväksi, Holopainen päätti.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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