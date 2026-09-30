Vihreiden Virta: Kokoomus lupaa olla koskematta kukkaroon, mutta hakee rahat pienituloisten kukkarosta
30.9.2026 14:25:47 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kokoomuksen tänään julkistama yhdeksän miljardin euron leikkauslista ei sisällä ainuttakaan veronkorotusta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministeri Petteri Orpon lupaus siitä, ettei kokoomus koske ihmisten toimeentuloon, ei pidä paikkansa. Listalla leikataan esimerkiksi sosiaaliturvaa, yritystukiin kajotaan vain varovasti ja verotus jätetään kokonaan sopeutustoimien ulkopuolelle.
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan kokoomuksen lista on ristiriidassa sen kanssa, mitä puolue itse lupaa. Orpo vakuutti esittelytilaisuudessa, että kokoomus ei "ryöstä ihmisten kukkaroa" eikä "koske ihmisten toimeentuloon". Samalla listalla hallitus kuitenkin leikkaa sosiaaliturvasta jälleen rankalla kädellä.
– Orpo lupaa, ettei kokoomus koske kukkaroon. Kyllä se koskee, mutta vain niiden kukkaroon, joilla on jo valmiiksi vähiten. Esimerkiksi asumistuen leikkaaminen on juuri toimeentuloon koskemista, sanoo Virta.
Kokoomus perustelee linjaansa sillä, että Suomen ongelma eivät ole liian matalat verot vaan liian korkeat julkiset menot. Virran mukaan verojen rajaaminen kokonaan pois on arvovalinta, joka näkyy suoraan listan painotuksissa. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä eläkejärjestelmästä haetaan yhteensä neljä miljardia euroa ja indeksisidonnaisten menojen hillitsemisellä puolitoista miljardia. Yritys- ja maataloustuista leikataan vain 0,6 miljardia.
– Kun verot suljetaan pois kokonaan, rahat on pakko hakea ihmisiltä ja palveluista. Kyse ei ole talouden pakosta vaan kokoomuksen valinnasta, Virta toteaa.
Vihreät on sitoutunut velkajarrusopimukseen ja pitää julkisen talouden sopeuttamista ensi vaalikaudella välttämättömänä. Vihreät esittelee oman vaihtoehtoisen pakettinsa myöhemmin syksyllä, mutta aiemmin Vihreät on esimerkiksi osoittanut noin miljardin euron edestä ympäristölle haitallisia tukia, jotka voidaan karsia. Lisäksi vihreät katsoo, että oikeudenmukainen sopeutus vaatii myös verotoimia.
– Velka on hoidettava, siitä olemme samaa mieltä. Me Vihreät aloittaisimme sen urakan karsimalla ensin kunnolla ympäristölle haitallisia tukia, emme esimerkiksi pienituloisten sosiaaliturvasta niin kuin kokoomus tekee. Ideologinen verotuksen välttely yhtenä työkaluna talouden tasapainotukseen aiheuttaa juuri sen, että kokoomuksen keinovalikoima on kapea ja sen maksajiksi joutuvat ne samat suomalaiset, joihin tämän hallituskauden leikkaukset ovat osuneet, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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