Murha Hangossa jatkuu uusin jaksoin – kolmannella kaudella tilanne Hangossa käy hengenvaaralliseksi
1.10.2026 12:05:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Ruutu-alkuperäissarja Murha Hangossa palaa uusin jaksoin 7. lokakuuta. Kolmas kausi jatkuu suoraan siitä, mihin edellisellä kaudella jäätiin. Ruben Waara yrittää selvitä jahtaajistaan, mutta ajautuu pian keskelle uusia sotkuja. Kauden aikana Hangossa selvitetään muun muassa murhaa ja tuhopolttoja, ja lopulta Ruben ja Vera joutuvat yhdessä estämään uhkaavan katastrofin.
Murha Hangossa -sarjan kolmas kausi jatkuu suoraan edellisen kauden tapahtumista. Ruben (Matti Ristinen) onnistuu pakenemaan jahtaajiaan, mutta ei pääse heistä kokonaan eroon. Uteliaisuus vie hänet pian jälleen tilanteisiin, joista ei ole helppoa tietä ulos.
Samaan aikaan poliisiasemalla Tommin poissaolo alkaa herättää huolta. Etenkin Vera (Mimosa Willamo) haluaa selvittää, mitä on tapahtunut, ja pian tieto Tommin kuolemasta ravistelee koko kaupunkia. Vera päättää löytää murhaajan vaikka keinoja kaihtamatta. Veran keinot joutuvat kuitenkin myöhemmin poliisin sisäiseen tutkintaan.
Kesän edetessä Ruben ajautuu jälleen keskelle uusia rikoksia ja joutuu läheistensä kanssa vaarallisiin tilanteisiin. Myös ihmissuhteissa riittää selvitettävää, eikä Ruben välty vaikeilta valinnoilta omassa elämässään.
Kauden loppupuolella tapahtumat kiihtyvät entisestään. Kun viranomaiset eivät ehdi ajoissa hätiin, Ruben ja Vera joutuvat ottamaan tilanteen omiin käsiinsä estääkseen uhkaavan katastrofin. Hangon kesän lähestyessä loppuaan tapahtumien palaset alkavat loksahtaa paikoilleen – mutta aivan kaikki ei ole vielä ohi.
Sarjan pääroolissa Ruben Waarana jatkaa Matti Ristinen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Inka Kallén, Mimosa Willamo, Kalevi Merilahti, Aku Sipola, Karim Rapatti, Anu Sinisalo, Ville Myllyrinne, Joonas Kääriäinen, Oona Kare, Erkki Saarela, Eino Heiskanen, Antti Jaakola, Ylermi Rajamaa ja Renée Böök.
Murha Hangossa perustuu Matti Remeksen suosituista rikosromaaneista tuttuihin Ruben Waara -hahmoihin. Sarjan tuottaa Banijay Finland.
Murha Hangossa -sarjan 3. kausi alkaa Ruudussa Ruutu+-tilaajille keskiviikkona 7.10.2026. Uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko.
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Yhteyshenkilöt
Anni NyyssönenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0408425793anni.nyyssonen@nelonenmedia.fi
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