Vihreiden Hyrkkö: Kattaako kokoomus jatkossakin parhaiten pärjääville notkuvan noutopöydän?

Vihreät purkaisi Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkan kiristykset – tavoitteena Suomi, jossa jokainen voi rakentaa elämäänsä 30.9.2026 10:24:36 EEST | Tiedote

Vihreät purkaisi suurelta osin Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan tekemät kiristykset ja rakentaisi tilalle Suomen, jossa tänne muuttanut voi tehdä töitä, elää perheensä kanssa ja tuntea maan kodikseen. Puoluevaltuuston sunnuntaina 27.9. hyväksymä uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma palauttaisi mahdollisuuden vaihtaa oleskeluluvan perustetta Suomessa, kumoaisi käännytyslain, irrottaisi työluvan yksittäisestä työnantajasta ja takaisi jokaiselle oikeuden suomen tai ruotsin opetukseen.