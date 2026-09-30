Vihreiden Hyrkkö: Kattaako kokoomus jatkossakin parhaiten pärjääville notkuvan noutopöydän?
30.9.2026 14:23:49 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän sekä valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää Kokoomuksen juuri julkaistua leikkauslistaa epäoikeudenmukaisena ja epäuskottavana.
Kokoomus julkaisi tänään 9 miljardin leikkauslistan. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö löytää paketista yhden yllättävän asian.
– Vaikuttaa siltä, että kokoomus on vihdoin myöntänyt, että Suomen ei ole syytä tähdätä EU:n minimivaatimuksia nopeampaan sopeutukseen. Hyvä, jos tarve poseerata tiukkaakin tiukemmalla talouskurilla on ainakin hieman hellittänyt, Hyrkkö arvioi.
Kokonaisuutena Hyrkkö arvioi leikkausmoukarin olevan epärealistinen sekä epäoikeudenmukainen. Mittavia leikkauksia kaavaillaan etenkin julkisiin sote-palveluihin ja sosiaaliturvaan.
– Kokoomuksen johdolla taakka talouden tasapainotuksesta on jo tällä kaudella kasattu köyhien, kipeiden, lasten ja nuorten niskaan. Laskun talouden sopeuttamisesta ovat maksaneet ne, joilla on ollut valmiiksi vaikeaa. Jos sama meno jatkuu, jälki on rajua, Hyrkkö pohtii.
Hyrkkö kiinnittää huomiota siihen, mitä esityksestä puuttuu.
— Ympäristön kuormittamiseen kokoomus ei vaikuta puuttuvan ja yhteiskunnan varakkaimmat näyttävät pääsääntöisesti jäävän jälleen taloustalkoissa katsomon puolelle. Kattaako kokoomus jatkossakin parhaiten pärjääville notkuvan noutopöydän? kysyy Hyrkkö.
Hyrkkö pitää kokoomuksen verovastaista linjaa lyhytnäköisenä. Kokoomus on ilmoittanut, että sen keinovalikoimaan eivät veronkiristykset kuulu.
– On selvää, että myös verotoimia tarvitaan. Kokoomuksen ideologinen verokammo karnevalisoi keskustelu talouspolitiikan vaihtoehdoista aivan tarpeettomalla tavalla. Verotus ei ole mikään mörkö, vaan työkalu turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus ja ohjata yhteiskunnan toimintaa kestävämmäksi, Hyrkkö toteaa.
Hyrkkö huomauttaa, että jopa Suomen Yrittäjien vastajulkaistussa sopeutuspaketissa verotoimia oli uskallettu esittää. Hän tarttuu etenkin laajasti tunnistettuun haasteeseen liikenteen veropohjan uudistamisesta.
– On yleisesti tunnustettu tosiasia, että liikenteen verotusta täytyy uudistaa, jotta verotuotot saadaan pidettyä edes nykyisellä tasolla. Tältä tosiseikalta kokoomus näyttää sulkevan silmänsä. Petteri Orpo taitaa päinvastoin viimeisinä tekoinaan pääministerinä porata pari lisäreikää liikenteen veropohjaan lyhytnäköisillä bensaveroaleilla — ja samalla syventää suomalaisten riippuvuutta fossiilidiktatuureista, Hyrkkö päättää.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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