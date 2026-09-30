Työelämän kolmio kokoaa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat yhteen Hyvinkäällä

Maksuton tapahtuma järjestetään keskiviikkona 11.11.2026 klo 12–15 Kipinä-talossa Hyvinkäällä. Tapahtumaan odotetaan noin 100 täsmätyökykyistä työnhakijaa sekä 10–15 työnantajaa.

Täsmätyökykyisellä työnhakijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkykyä ja osaamista, mutta joka hyötyy esimerkiksi tuesta tai mukautuksista työllistymiseen tai työssä toimimiseen. Tapahtumaan ovat tervetulleita esimerkiksi vammaispalvelujen ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat sekä muut työnhakijat, jotka hyötyvät tällaisesta tuesta.

Kohtaamisia työnhakijoiden ja työnantajien välillä

Tapahtuman ensimmäinen tunti on varattu yhteiselle ohjelmalle. Klo 13–15 työnantajat esittelevät toimintaansa ja työmahdollisuuksiaan omilla esittelypisteillään. Työnhakijat pääsevät tutustumaan työnantajiin, kertomaan omasta osaamisestaan ja keskustelemaan erilaisista työmahdollisuuksista.

Työnantajille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kohdata potentiaalisia työntekijöitä sekä saada tietoa täsmätyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja saatavilla olevasta tuesta. Tapahtumassa voidaan keskustella esimerkiksi palkkatuesta ja erilaisista tavoista mahdollistaa työn tekeminen.

– Haluamme luoda tilanteen, jossa työnhakijat ja työnantajat voivat kohdata toisensa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Kaikille työelämään siirtyminen ei etene samaa polkua, ja siksi tarvitaan erilaisia tapoja löytää sopivia työtehtäviä ja työntekijöitä, kertoo työvalmentaja Niina Pirinen.

Tapahtuman suojelijana toimii Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Tavoitteena uusia mahdollisuuksia työelämään

Työelämän kolmion tavoitteena on tehdä näkyväksi täsmätyökykyisten osaamista ja työelämän mahdollisuuksia sekä vahvistaa työnantajien tietoa siitä, millaista tukea työllistämiseen on saatavilla.

– Täsmätyökykyisillä on paljon osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Kun työntekijän osaaminen ja työtehtävän vaatimukset kohtaavat ja tarvittavat tuet ovat kunnossa, voidaan löytää toimivia ratkaisuja sekä työntekijälle että työnantajalle, kertoo Karoliina Perätalo työvalmentaja.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Keusote ja Remmi Työpalvelu Oy.

Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin

Keskiviikkona 11.11.2026 klo 12–15

Kipinä-talo, Hyvinkää

Tapahtuma on maksuton.