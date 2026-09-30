Työelämän kolmio kokoaa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat yhteen Hyvinkäällä
30.9.2026 15:20:31 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keusote ja Remmi Työpalvelu Oy järjestävät 11. marraskuuta Hyvinkäällä Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin -tapahtuman, jossa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat pääsevät kohtaamaan toisiaan. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia työelämän mahdollisuuksia, lisätä tietoa täsmätyökykyisten työllistämisestä ja madaltaa työnantajien kynnystä tarjota työmahdollisuuksia.
Maksuton tapahtuma järjestetään keskiviikkona 11.11.2026 klo 12–15 Kipinä-talossa Hyvinkäällä. Tapahtumaan odotetaan noin 100 täsmätyökykyistä työnhakijaa sekä 10–15 työnantajaa.
Täsmätyökykyisellä työnhakijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on työkykyä ja osaamista, mutta joka hyötyy esimerkiksi tuesta tai mukautuksista työllistymiseen tai työssä toimimiseen. Tapahtumaan ovat tervetulleita esimerkiksi vammaispalvelujen ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat sekä muut työnhakijat, jotka hyötyvät tällaisesta tuesta.
Kohtaamisia työnhakijoiden ja työnantajien välillä
Tapahtuman ensimmäinen tunti on varattu yhteiselle ohjelmalle. Klo 13–15 työnantajat esittelevät toimintaansa ja työmahdollisuuksiaan omilla esittelypisteillään. Työnhakijat pääsevät tutustumaan työnantajiin, kertomaan omasta osaamisestaan ja keskustelemaan erilaisista työmahdollisuuksista.
Työnantajille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kohdata potentiaalisia työntekijöitä sekä saada tietoa täsmätyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksista ja saatavilla olevasta tuesta. Tapahtumassa voidaan keskustella esimerkiksi palkkatuesta ja erilaisista tavoista mahdollistaa työn tekeminen.
– Haluamme luoda tilanteen, jossa työnhakijat ja työnantajat voivat kohdata toisensa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Kaikille työelämään siirtyminen ei etene samaa polkua, ja siksi tarvitaan erilaisia tapoja löytää sopivia työtehtäviä ja työntekijöitä, kertoo työvalmentaja Niina Pirinen.
Tapahtuman suojelijana toimii Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.
Tavoitteena uusia mahdollisuuksia työelämään
Työelämän kolmion tavoitteena on tehdä näkyväksi täsmätyökykyisten osaamista ja työelämän mahdollisuuksia sekä vahvistaa työnantajien tietoa siitä, millaista tukea työllistämiseen on saatavilla.
– Täsmätyökykyisillä on paljon osaamista, jota työelämässä tarvitaan. Kun työntekijän osaaminen ja työtehtävän vaatimukset kohtaavat ja tarvittavat tuet ovat kunnossa, voidaan löytää toimivia ratkaisuja sekä työntekijälle että työnantajalle, kertoo Karoliina Perätalo työvalmentaja.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Keusote ja Remmi Työpalvelu Oy.
Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin
Keskiviikkona 11.11.2026 klo 12–15
Kipinä-talo, Hyvinkää
Tapahtuma on maksuton.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PerätalotyövalmentajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 304 7174karoliina.peratalo@keusote.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vammaispalvelujen hankintaa ja pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita30.9.2026 09:21:07 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 29.9.2026 muun muassa vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankintaa sekä pelastuslaitoksen taloutta ja palvelutasoa.
Henkilöstön lomautukset vaikuttavat Keusoten palveluihin syksyn ja talven aikana28.9.2026 07:35:22 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti maaliskuussa 2026, että hyvinvointialueen henkilöstö lomautetaan 10 vuorokaudeksi. Lomautuksilla on vaikutuksia osaan Keusoten palveluista syksyllä ja talvella 2026.
Aluevaltuusto perehtyi syysseminaarissa Keusoten taloustilanteeseen ja tulevien vuosien ratkaisuihin25.9.2026 16:55:16 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto kokoontui 24.–25. syyskuuta syysseminaariin. Kahden päivän aikana valtuutetut perehtyivät erityisesti hyvinvointialueen taloustilanteeseen, tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämiseen sekä palvelujen verkoston tulevaisuuteen. Seminaarissa käsiteltiin myös henkilöstöohjelmaa ja hankintojen kehittämistä.
Keusoten aluehallitus kokoontuu 29.9.202625.9.2026 14:30:48 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 29.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarviosta ja alustavasta toimintasuunnitelmasta, lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2027–2030 sekä vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankinnan käynnistämistä.
Keusoten hammashoidon kiirevastaanotot keskitetään, jotta aikoja vapautuu tutkimus- ja jatkovastaanottoihin25.9.2026 08:56:21 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) hammashoidon kiirevastaanotot keskitetään 5.10. alkaen neljään suureen hammashoitolaan, jotka vastaavat kiirevastaanotoista vuorotellen yhden viikon kerrallaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme