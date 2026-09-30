Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.9.2026 16:40:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Jyväskylän Kynnystiellä ruoan kärähtäminen liedellä aiheutti savua asuntoon. Ensihoito tarkasti kaksi henkilöä, eikä loukkaantumisia todettu. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja porrashuoneen. Palo ei levinnyt rakenteisiin tai kalusteisiin, ja huoneisto säilyi asumiskelpoisena. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.9.2026
Jatkotiedote (rakennuspalo, keskisuuri, kynnystie, Jyväskylä)
Ruuat kärähtivät liedellä, asuntoon savua. Ensihoito tarkasti 2 henkilöä --> ei loukkaantumisia. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi porrashuoneen ja asunnon savutuuletus. Paikalle hälytettiin yhteensä 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei päässyt leviämään rakenteisiin tai kalusteisiin. Huoneisto jää asumiskelpoiseksi.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta -palvelu laajenee – lapsiperheiden kotipalvelu osaksi yhteistä yhteydenottokanavaa 1.10.30.9.2026 14:57:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjauksen ja neuvonnan palvelut laajenevat, kun lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy osaksi yhteistä yhteydenottokanavaa 1.10. Jatkossa kotipalvelua kaipaavat perheet soittavat yhteiseen palvelunumeroon 014 336 5850 tai ottavat yhteyttä digipalveluissa.
Korjaustiedote: Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuejohtajan viran täyttämisestä30.9.2026 11:39:52 EEST | Tiedote
Korjaus tiedotteen alueellista hyvinvointisuunnitelmaa koskevaan kohtaan. Muutosesityksen kohdalla, joka koski hyvinvointiohjelman kohtaa Sosiaalinen turvallisuus, äänet menivät tasan 34-34, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja muutosesitys hyväksyttiin. Alkuperäisessä äänestystuloksen kerrottiin virheellisesti olleen 35-33 ja asia olisi hyväksytty pohjaesityksen mukaisesti. Korjattu kohta kursivoitu. Pahoittelemme virhettä.
Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden lääkärityö järjestetään uudella tavalla Keski-Suomessa30.9.2026 10:38:13 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden lääkärityö järjestetään uudella tavalla 1.10.2026 alkaen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen lastenneuvolassa otetaan käyttöön digitaaliset lomakkeet30.9.2026 09:54:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen lastenneuvola ottaa 1.10.2026 käyttöön digitaaliset lomakkeet kolmen kuukauden, 18 kuukauden ja neljän vuoden laajoihin terveystarkastuksiin. Lomakkeet täytetään digipalvelussa tai OmaHyvaks-sovelluksessa viikkoa ennen käyntiä. Verkossa voi myös varata ajan 1–6-vuotiaan määräaikaistarkastuksen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi laajan palvelun sosiaali- ja terveyskeskus rakennetaan Jämsään30.9.2026 08:32:25 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveyskeskuksen hanke Jämsään on Keski-Suomen hyvinvointialueen merkittävin uudisrakennushanke. Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olevat nykyiset tilat. Sosiaali- ja terveyskeskus sijoittuu entisen Seppolan koulun tontille Keskuskadulle. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2027 alussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme