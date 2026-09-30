Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.9.2026 16:40:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Jyväskylän Kynnystiellä ruoan kärähtäminen liedellä aiheutti savua asuntoon. Ensihoito tarkasti kaksi henkilöä, eikä loukkaantumisia todettu. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja porrashuoneen. Palo ei levinnyt rakenteisiin tai kalusteisiin, ja huoneisto säilyi asumiskelpoisena. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.9.2026

Jatkotiedote (rakennuspalo, keskisuuri, kynnystie, Jyväskylä)

Ruuat kärähtivät liedellä, asuntoon savua. Ensihoito tarkasti 2 henkilöä --> ei loukkaantumisia. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi porrashuoneen ja asunnon savutuuletus. Paikalle hälytettiin yhteensä 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei päässyt leviämään rakenteisiin tai kalusteisiin. Huoneisto jää asumiskelpoiseksi. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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