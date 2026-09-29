SRV:n urakoima Nissniku-monitoimijatalo on Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailun voittaja
30.9.2026 16:43:33 EEST | Messukeskus | Tiedote
Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on voittanut rakennusyhtiö SRV:n urakoiman Nissnikun monitoimijatalon työmaa Kirkkonummella. Voittaja julkistettiin FinnBuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 30.9.
Kilpailussa oli tänä vuonna mukana ennätykselliset 12 työmaata, joista 6 eteni finaaliin. Voittajatyömaalla SRV rakentaa elinkaarihankkeena Kirkkonummen Masalaan puurakenteisen monitoimijatalon, joka yhdistää yhtenäiskoulun 1.–9. luokat, kirjaston, kansalaisopiston ja nuorisotilat. Rakennuksen on tarkoitus olla käytössä vuonna 2028.
Vuoden työmaa -tuomaristo arvioi kilpailussa työmaiden johtamista, turvallisuutta, laatua, yhteistyötä, työhyvinvointia sekä kykyä innovoida ja kehittää alaa.
Tuomariston puheenjohtajan, RKL:n toimitusjohtajan Diana Råmanin mukaan kilpailu oli tänä vuonna erittäin tiukka, ja mukana oli poikkeuksellisen korkeatasoisia työmaita eri puolilta Suomea.
”Voittajatyömaa erottui edukseen vahvana kokonaisuutena, jossa kilpailussa arvioidut osa-alueet näkyivät aidosti osana jokapäiväistä tekemistä.”
Råmanin mukaan erityisen vaikuttavaa oli se, kuinka työmaalla on onnistuttu rakentamaan avoin yhteistyön kulttuuri sekä sitouttamaan koko henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin.
”Nissnikussa näkyy kunnianhimo kehittää toimintaa jatkuvasti paremmaksi, vahva sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä halu viedä koko alaa eteenpäin. Erityisen vakuuttavaa oli työmaan ihmislähtöinen johtaminen ja rauhallisen suorituskyvyn kulttuuri, jossa laadukas tekeminen, turvallisuus ja yhteistyö kulkevat käsi kädessä. Työmaa osoittaa hienolla tavalla, että parhaat tulokset syntyvät osaavista ihmisistä, hyvästä johtamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Juuri tällainen ajattelu vahvistaa rakennusalan tulevaisuutta. Voitto on merkittävä tunnustus koko työmaayhteisölle ja kaikille hankkeessa mukana olleille”, Råman toteaa.
Tuomaristo:
Vuoden työmaa -kilpailun valinnan teki seitsenhenkinen tuomaristo, jossa olivat mukana tänä vuonna puheenjohtaja Diana Råmanin (RKL) lisäksi Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Lupa- ja valvontavirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä, Matti Kruus Indeprosta ja Melina Näätänen Rokmindista.
Tuomaristo kuuli kilpailun kaikkia työmaita elokuussa Teams-tapaamisissa. Sen jälkeen tuomarit tutustuivat paikan päällä kuuteen työmaahan.
40 vuotta täyttävän kilpailun tavoitteena on antaa malleja ja nostaa arvostusta
Rakennuslehden työmaakilpailu on järjestetty vuodesta 1986 lähtien ja siinä on etsitty parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan ja tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle. Tänä vuonna erityistarkastelussa oli työmaan johtaminen.
”Työmaakilpailu on järjestetty nyt 40 vuoden ajan, ja tavoitteena on ollut paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista antamalla malleja kaikille toimijoille. Tämänkin vuoden kovatasoinen kilpailu osoittaa, että osaaminen ja johtaminen ovat huipputyömailla erittäin korkealla tasolla”, Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö sanoo.
Kuva: SRV:n voittajat Nissniku-talon edessä. (Kuvaaja: Jussi Helttunen / Rakennuslehti)
FAKTA:
Nissnikun monitoimijatalo Kirkkonummen Masalaan
KVR-urakoitsija: SRV Rakennus
Hankemuoto: Elinkaariurakka
Rakennuttaja: Kirkkonummen kunta
Arkkitehti: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä oy AFKS
Rakennesuunnittelija: Sweco Finland
Elementtiasennus (betoni): Minorex
Elementtiasennus (puu): Rakit
LVI-urakoitsija: Amplit
Kokonaislaajuus: 9 500 bruttoneliömetriä
Elinkaarisopimuksen kokonaisarvo: 50 miljoonaa euroa
Lisätiedot:
Diana Råman, toimitusjohtaja / Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
040-849 9463
diana.raman@rkl.fi
Tapio Kivistö, päätoimittaja / Rakennuslehti
050-387 4197
tapio.kivisto@sanoma.com
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