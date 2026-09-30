Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 30.9.2026 16:40:44 EEST | Tiedote

Jyväskylän Kynnystiellä ruoan kärähtäminen liedellä aiheutti savua asuntoon. Ensihoito tarkasti kaksi henkilöä, eikä loukkaantumisia todettu. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja porrashuoneen. Palo ei levinnyt rakenteisiin tai kalusteisiin, ja huoneisto säilyi asumiskelpoisena. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.