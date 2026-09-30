Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.9.2026 19:00:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
30.9.2026 kello 7.00-19.00 Keski-Suomen pelastuslaitoksella olleiden tehtävien koonti
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.9.2026
Tehtävälistaus 30.9.2026 kello 7.00-19.00
kello 7.01 liikennevälinepalo, jyväskylä
--> henkilöauto alkoi kärytä ajonaikana, tuhoutui moottoritilasta, ei henkilövahinkoja
kello 9.13 muu tulipalo pieni, Laukaa
--> jätelavalla ollut jäte syttyi palamaan lavan korjauksessa tehtyjen tulitöiden seurauksena, ei henkilövahinkoja
kello 9.18, vesiliikenneonnettomuus, pieni
--> moottorivene ajatui rantakivikkoon, kyydissä 2 ihmistä, ei loukkaantumisia, vene miehistöineen hinattiin rantaan
kello 11.10 ihmisen pelastaminen vedestä. jyväskylä
--> Tuomiojärvellä uimari ollut uimassa ja rannalta tehty hätäilmoitus, ei loukkaantumisia eikä pelastustoimelle tehtävää
kello 11.16 rakennuspalo, pieni, Äänekoski
--> teollisuuskiinteistön pölynpoistosuodatin syttynyt, palo sammutettu ja savut tuuletettu tilasta pois, ei henkilö eikä materiaalivahinkoja, toiminta pääsi jatkumaan tuuletuksen jälkeen
kello 15.04 vahingontorjunta, pieni, Muurame
--> Venesatamassa moottorivene uppoamassa laiturissa.
kello 15.06 öljyvahinko vedessä jyväskylä
--> Venesatamassa polttoainetta veden pinnalla, määrä niin vähäinen,ettei pelastustoimella tehtävää
kello 16.03 rakennuspalo, keskisuuri, Jyväskylä
--> Kerrostalohuoneistossa ruuat kärähtivät liedelle, ei henkilövahinkoja, pelastuslaitos tuuletti savut huoneesta sekä porraskäytävästä
kello 16.13 liikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä
--> 3 henkilöautoa kolaroi rantaväylällä lutakossa, 1 ajoneuvo väisti pientareelle, kaikissa autoissa vain kuljettaja. puolet ajoneuvoista ajokuntoisia ja puolet jatkoivat hinauskyydillä matkaansa. Yksi ihminen kuljetettiin sairaalaan tarkempiin tutkimuksiin. Liikenteelle haittaa ruuhka-aikana. Tilanne täysin ohi kello 17.00
kello 17.14 eläimen pelastaminen, Jyväskylä
--> Kauris jäänyt sarvistaan jumiin golf-kentän suojaverkkoon. Vapautettiin ja lähti villinä ja vilkkaana jatkamaan matkaansa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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