Lastensuojelun arjen sankari -palkinto 2026 myönnettiin Nuorten Turvasatama -yhteisölle
6.10.2026 20:00:00 EEST | Lastensuojelun Keskusliitto | Tiedote
Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö palkitsivat Nuorten Turvasatama -verkkoyhteisön Lastensuojelun arjen sankari 2026 -tunnustuksella. Turvasatamassa lastensuojelusta kokemusta omaavat nuoret voivat jakaa arkeaan ja saada vertaistukea. Toimintaa toteuttavat yhteistyössä Pesäpuu ry, Auta lasta ry ja Osallisuuden Aika ry.
Lastensuojelu on sekä rakenteellisten muutosten että käytännön myllerrysten keskellä. Samaan aikaan lastensuojelussa tehdään joka päivä pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi. Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö palkitsevat lastensuojelun arjen sankareita tunnustuksena vaikuttavasta työstä.
Tänä vuonna kilpailuun saatiin 40 ehdotusta. Palkinnonsaajan valitsi Tampereen yliopiston emeritaprofessori Tarja Pösö tukenaan Lastensuojelun Keskusliiton ja Huoltaja-säätiön yhteinen valintaraati.
Pösön mielestä ehdotukset osoittivat, kuinka sitoutuneesti lastensuojelussa tehdään lasten ja perheiden arkea tukevaa työtä.
”Valintaraadin tehtävä oli lähes mahdoton, kun sen tuli nimetä 40 esityksen joukosta yksi arjen sankari. Tunnustuksen tulisi kuulua niille kaikille – ja yhtä lailla lukuisille muillekin lastensuojelun yksiköille ja tiimeille, joista esityksiä ei ollut tehty”, Pösö toteaa.
Valintaraadin mukaan ehdotuksista välittyi vahva yhteinen ymmärrys hyvän lastensuojelutyön periaatteista. Niissä korostuivat lapsilähtöisyys, lasten ja perheiden kunnioittaminen, ratkaisukeskeisyys sekä lasten tarpeita vastaava työskentely.
Turvasatama tarjoaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä
Turvasatama on verkkopohjainen olohuone 13–29-vuotiaille nuorille, joilla on kokemusta lastensuojelusta. Siellä nuoret voivat jakaa arkeaan, saada tukea ja kokea vertaisuutta. Turvasataman palkittuun tiimiin kuuluvat Tiia Laine, Anniina Heiskanen, Iida Säynäjäkangas ja Krista Leino (toimivapaalla).
Toiminta käynnistyi pandemian aiheuttaman yksinäisyyden ehkäisemiseksi, ja sittemmin siitä on kasvanut laajasti nuoria tavoittava turvaverkko. Toimintaa toteutetaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä, kuten Discordissa, TikTokissa ja Instagramissa.
Turvasatamassa toimintaa kehitetään yhdessä nuorten kanssa. Valintaraati vaikuttui erityisesti siitä, miten Turvasatama luo nuorille tilaa jakaa, pohtia ja ratkaista niin arjen pieniä kysymyksiä kuin elämän suuria käänteitä.
”Vaikutuksen teki myös se herkkyys, reflektiivisyys ja dynaamisuus, jolla Turvasatama toimii. Tietoa kerätään, tutkitaan ja toimintaa arvioidaan. Turvasatama on arjen tila, jossa arjen sankaruutta tuetaan", Pösö kuvailee.
Nuorten Turvasataman palkitsemisella raati haluaa antaa tunnustusta myös järjestöjen tekemälle lastensuojelutyölle. Turvasatama on hyvä esimerkki kolmen järjestön yhteisestä ja pitkäjänteisestä toiminnasta, joka perustuu nuorten omiin tarpeisiin ja toiveisiin.
Nuorten Turvasataman kehittämispäällikkö Tiia Laine painottaa, että Turvasatamassa nuori on aina toiminnan keskiössä.
”Turvasatama on nuorille turvallinen paikka olla oma itsensä, tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Meillä jaetaan yhteinen kokemuspohja, josta syntyy upeita onnistumis- ja kasvutarinoita. Ei Turvasatamaa olisi ilman meidän nuoria ja heidän panostaan yhteiseen hyvään”, Laine kiteyttää.
Lastensuojelun arjen sankari –palkinnolla nostetaan esiin vaikuttavaa arjen työtä
Lastensuojelun arjen sankari -tunnustuksen myöntävät Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö joka toinen vuosi. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa, ja se jaettiin Valtakunnallisten lastensuojelupäivien iltajuhlassa Turussa 6. lokakuuta 2026.
Lisätietoja
Sanna Tchaplinski, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto, sanna.tchaplinski@lskl.fi, 044 715 0923
Lea Suoninen-Erhiö, toiminnanjohtaja, Huoltaja-säätiö, lea.suoninen-erhio@huoltaja-saatio.fi, +358 50 441 7063
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli ValoViestinnän asiantuntijaLastensuojelun KeskusliittoPuh:0505721089tuuli.valo@lskl.fi
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Lastensuojelun Keskusliitto
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseksi sekä lastensuojelun kehittämiseksi. Keskusliitolla on jäseninään järjestöjä ja kuntia tai hyvinvointialueita.
Koska lapset ovat tärkeintä, mitä meillä on.
www.lskl.fi
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