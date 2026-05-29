Suomen Sijoitusmetsät Oy

Metsäkiinteistöjen hintakehitys kääntyi laskuun – hakkuutulot ovat voineet kattaa runsaspuustoisen tilan ostohinnan

30.9.2026 22:50:02 EEST | Suomen Sijoitusmetsät Oy | Tiedote

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Metsäkiinteistöjen hintakehitys kääntyi elokuun lopussa lievään laskuun. Suomen Sijoitusmetsät Oy:n Markkinahintaindeksin mukaan hintataso laski puolen vuoden tarkastelussa 0,2 prosenttia. Vuositasolla hinnat olivat edelleen prosentin korkeammalla, mutta lyhyen aikavälin kehitys viittaa markkinan suunnan muuttumiseen.

Kauppahinnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet suhteessa puuston arvoon matalimmillaan pitkään aikaan. Etelä-Suomen ulkopuolella runsaspuustoisen metsätilan ostohinta on siksi voitu joissakin tapauksissa kattaa välittömillä hakkuutuloilla.

Metsätilan oston jälkeisillä uudistushakkuilla on suuri merkitys kannattavuuden näkökulmasta.
Metsätilan oston jälkeisillä uudistushakkuilla on suuri merkitys kannattavuuden näkökulmasta. Mika Venho

Metsävähennyksen korottaminen 75 prosenttiin muuttaa metsätilakauppaa. Myyjän voi olla järkevää jättää merkittävät hakkuut ostajalle sen sijaan, että ne tehtäisiin viimeisinä omistusvuosina. Ostaja maksaa veroa enintään neljänneksestä puunmyyntituloista, jos metsävähennyspohjaa on käytettävissä. Tämä korostuu, koska myyjissä on paljon kuolinpesiä, jotka käyvät puukauppaa keskimääräistä harvemmin. Samalla ostajalla voi olla aiempaa suurempi kannustin uudistaa nuorempia metsiä, sillä kauppahinnoissa on maksettu puuston odotusarvosta vähemmän kuin aiempina vuosina. Etenkin kuitupuun laskevat hintaodotukset voivat myös aikaistaa hakkuita. Viime vuoden reilun metsätilojen hintatason nousun (6,8 %) takana voi nähdä juuri metsävähennyspohjan noston yhdessä vahvan puun hinnan kanssa.

Ammattimaisten ostajien osuuden pienentyminen on heikentänyt metsäkiinteistömarkkinoiden hinnoittelutehokkuutta. Kaukana tulevaisuudessa saatavien tulojen arviointi edellyttää kassavirtalaskentaa, jota kaikilla yksityisostajilla ei ole käytössään. Siksi nuoret ja rehevät kivennäismaakohteet voivat tarjota selvästi parempia tuotto-odotuksia kuin karummat turvemaakohteet. Turvemaakohteet voivat tulla yliarvostetuiksi myös kehittyneillä hinnoittelumenetelmillä, jos laskelmissa oletetaan puun hintojen, kustannusten, kasvun ja laadun olevan samanlaisia turve- ja kivennäismailla. Hintaerot kasvanevat luonnollista tietä, kun kohteet halutaan saada kaupaksi ja metsätilojen ostajat kiinnittävät enemmän huomiota maapohjien eroihin, toteaa Suomen Sijoitusmetsät Oy:n perustajayrittäjä Mika Venho.

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Suomen Sijoitusmetsät Oy

Suomen Sijoitusmetsät Oy:n missiona on kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja tehokkaan metsäkiinteistömarkkinan vahvistaminen pohjautuen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen luotettavaan ja kattavaan metsäkiinteistömarkkinoilta kerättyyn dataan.​

Sijoitusmetsien markkinaseuranta ja analyysipalvelut kattavat koko Manner-Suomen. Keräämme kattavat tiedot kaikista julkisesti myyntiintulleista yli 10 metsämaahehtaarin metsäkiinteistöistä ja niiden kaupoista, mikä mahdollistaa monipuoliset analyysit niin julkisen markkinan tarjonnan kuin kysynnän muutoksista. Tilastointi jakaantuu neljään suuralueeseen: Etelä-Suomi, Väli-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu sekä Lappi.

Tietopalveluiden ja arvonmääritysten lisäksi Suomen Sijoitusmetsien palveluvalikoimaan kuuluvat metsäkiinteistöjen hankinta ja hallinnointi asiakkaan lukuun, metsäkiinteistöjenvälitys aputoimen OmallaMaalla LKV:n alla sekä Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnointi. Yritys on henkilöstönsä omistama ja 2013 perustettu.

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