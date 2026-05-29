Metsäkiinteistöjen hintakehitys kääntyi laskuun – hakkuutulot ovat voineet kattaa runsaspuustoisen tilan ostohinnan

Metsävähennyksen korottaminen 75 prosenttiin muuttaa metsätilakauppaa. Myyjän voi olla järkevää jättää merkittävät hakkuut ostajalle sen sijaan, että ne tehtäisiin viimeisinä omistusvuosina. Ostaja maksaa veroa enintään neljänneksestä puunmyyntituloista, jos metsävähennyspohjaa on käytettävissä. Tämä korostuu, koska myyjissä on paljon kuolinpesiä, jotka käyvät puukauppaa keskimääräistä harvemmin. Samalla ostajalla voi olla aiempaa suurempi kannustin uudistaa nuorempia metsiä, sillä kauppahinnoissa on maksettu puuston odotusarvosta vähemmän kuin aiempina vuosina. Etenkin kuitupuun laskevat hintaodotukset voivat myös aikaistaa hakkuita. Viime vuoden reilun metsätilojen hintatason nousun (6,8 %) takana voi nähdä juuri metsävähennyspohjan noston yhdessä vahvan puun hinnan kanssa.

Ammattimaisten ostajien osuuden pienentyminen on heikentänyt metsäkiinteistömarkkinoiden hinnoittelutehokkuutta. Kaukana tulevaisuudessa saatavien tulojen arviointi edellyttää kassavirtalaskentaa, jota kaikilla yksityisostajilla ei ole käytössään. Siksi nuoret ja rehevät kivennäismaakohteet voivat tarjota selvästi parempia tuotto-odotuksia kuin karummat turvemaakohteet. Turvemaakohteet voivat tulla yliarvostetuiksi myös kehittyneillä hinnoittelumenetelmillä, jos laskelmissa oletetaan puun hintojen, kustannusten, kasvun ja laadun olevan samanlaisia turve- ja kivennäismailla. Hintaerot kasvanevat luonnollista tietä, kun kohteet halutaan saada kaupaksi ja metsätilojen ostajat kiinnittävät enemmän huomiota maapohjien eroihin, toteaa Suomen Sijoitusmetsät Oy:n perustajayrittäjä Mika Venho.