Jämsässä Haasiapolulla rivitalohuoneiston astianpesukone syttyi palamaan 30.9.2026. Palo levisi alakaapistoon, mutta ei rakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon alkusammuttimella ja tuuletti savun. Henkilövahinkoja ei tullut, ja asunto säilyi asuttavana. Ensihoito tarkasti asukkaan. Syttymissyynä oli tekninen vika. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos muistuttaa kodinkoneiden käytönaikaisesta valvonnasta ja alkusammutuskalustosta.