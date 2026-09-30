Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.9.2026 21:40:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Jämsässä Haasiapolulla rivitalohuoneiston astianpesukone syttyi palamaan 30.9.2026. Palo levisi alakaapistoon, mutta ei rakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon alkusammuttimella ja tuuletti savun. Henkilövahinkoja ei tullut, ja asunto säilyi asuttavana. Ensihoito tarkasti asukkaan. Syttymissyynä oli tekninen vika. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos muistuttaa kodinkoneiden käytönaikaisesta valvonnasta ja alkusammutuskalustosta.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.9.2026
Mediatiedote (rakennuspalo, keskisuuri, haasiapolku, Jämsä)
Rivitalohuoneiston astianpesukone syttyi palamaan. Palo pääsi leviämään alakaapistoon, mutta ei muihin rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtävänä palon sammutus ja savutuuletus. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja ja asuntokin jäi asuttavaan kuntoon. Ensihoito tarkasti asukkaan paikan päällä. Syttymishetkellä paikalla oli 1 ihminen. Palon syttymissyynä tekninen vika. Paikalle hälytettiin yhteensä 7 pelastuslaitoksen yksikköä.
Pelastuslaitoksen henkilöstö sai alkusammuttimella palon sammutettua. Haluamme muistuttaakin kansalaisia kodinkoneiden käytönaikaisesta valvonnasta sekä varautumisesta alkusammutuskalustolla.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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