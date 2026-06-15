Maarit Karppinen, Martti Nissinen ja Seppo Ylä-Herttuala tieteen akateemikoiksi

Professori Maarit Karppisen ala on epäorgaaninen kemia, professori Martti Nissisen teologia ja professori Seppo Ylä-Herttualan molekyylilääketiede. Kaikki arvonimen saajat ovat erittäin ansioituneita tieteenharjoittajia, jotka ovat tehneet uraauurtavaa työtä tutkimusalueillaan. Heidän työllään on myös monimuotoista laajempaa merkitystä sekä vaikuttavuutta.

Tieteen akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti kuudellatoista erittäin ansioituneella suomalaisella tieteentekijällä. Tasavallan presidentti myöntää tieteen akateemikon arvonimen Suomen Akatemian esityksestä.

Uusia materiaaleja energia- ja nanoteknologioihin

Professori Maarit Karppinen on suomalainen kemian tutkija ja kansainvälisesti arvostettu materiaalikemian asiantuntija. Hän toimii Aalto-yliopiston epäorgaanisen materiaalikemian professorina ja hänelle on myönnetty arvonimi Aalto-professori (Aalto Distinguished Professor). Karppinen tunnetaan erityisesti uraauurtavasta tutkimuksestaan uusien materiaalien kehittämisessä seuraavan sukupolven energia- ja nanoteknologioita varten.

Karppisen tutkimus yhdistää materiaalien suunnittelun, valmistuksen, karakterisoinnin ja toiminnallisten ominaisuuksien arvioinnin poikkeuksellisen monipuolisella tavalla. Hänen tutkimuksensa on kansainvälisesti erittäin vaikuttavaa.

Karppisen mukaan kestävän sillan rakentaminen akateemisen perustutkimuksen ja teollisuuden välille vaatii pitkäjänteistä työtä, jotta eri toimijoille löytyy yhteinen kieli ja selkeät roolit. ”Oman kokemukseni mukaan tiiviskin teollisuusyhteistyö on mahdollista rakentaa niin, että sen puitteissa voi tehdä aidosti tieteellisesti merkittävää tutkimusta."

Karppinen on onnistunut hankkimaan tutkimukselleen merkittävää ulkopuolista rahoitusta. Hänelle on myönnetty muun muassa kaksi Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Advanced Grant -rahoitusta sekä kaksi ERC Proof of Concept -rahoitusta. Maarit Karppinen on myös Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tiedeneuvoston jäsen.

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Yhteiskunnallista ymmärrystä uskonnon, kulttuurin ja historian yhteyksistä

Professori Martti Nissinen on suomalainen teologi ja kansainvälisesti arvostettu Vanhan testamentin tutkija. Hän on toiminut Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professorina vuodesta 2007 ja kuuluu alansa tunnetuimpiin tutkijoihin maailmassa.

Nissisen tutkimus on keskittynyt erityisesti muinaisen Lähi-idän kirjallisuuteen, profetismiin, Vanhan testamentin tekstien historiallisten ja kulttuuristen yhteyksien tarkasteluun sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen antiikin kontekstissa. Hänen työnsä on merkittävästi lisännyt ymmärrystä siitä, miten Raamatun tekstit ovat syntyneet osana laajempaa muinaisen Lähi-idän kulttuurista ja uskonnollista ympäristöä.

Nissinen on hoitanut lukuisia merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä. Tieteellisen työnsä lisäksi Nissinen on ollut näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija, joka on pitänyt satoja julkisia esitelmiä ja esiintynyt laajasti mediassa esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevissa asioissa. Nissisen tutkimukset ovat vaikuttaneet niin akateemiseen keskusteluun kuin laajempaan yhteiskunnalliseen ymmärrykseen uskonnon, kulttuurin ja historian suhteista.

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Geeniterapian uranuurtaja

Professori Seppo Ylä-Herttuala on suomalainen lääketieteen tutkija ja kansainvälisesti arvostettu molekyylilääketieteen sekä geeniterapian uranuurtaja. Hän on ollut keskeinen vaikuttaja suomalaisen biolääketieteen sekä geeniterapiatutkimuksen kehityksessä.

Ylä-Herttuala tunnetaan erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien molekulaaristen mekanismien tutkimuksesta, uusien geeninsiirtomenetelmien kehittämisestä sekä perustutkimuksen menestyksekkäästä siirtämisestä kliinisiin sovelluksiin. Hänen tutkimusryhmänsä työ on johtanut useisiin kansainvälisesti merkittäviin geeniterapian kliinisiin tutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Ylä-Herttualan tutkimus on ollut poikkeuksellisen vaikuttavaa sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti, ja hän on ollut avainroolissa teollisen mittakaavan geenilääketuotannon kehittämisessä. Ylä-Herttuala on saanut tutkimukselleen huomattavaa kansainvälistä rahoitusta, mukaan lukien useita Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Advanced Grant -apurahoja sekä Suomen Akatemian huippuyksikkö- ja lippulaivarahoituksia. Ylä-Herttuala toimii Suomen Akatemian GeneCellNano-lippulaivan johtajana ja on ollut useissa merkittävissä kansainvälisissä luottamustehtävissä.

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