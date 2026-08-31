Toimittaja, lähde Nepaliin tutustumaan kehitysyhteistyöhön!
1.10.2026 10:39:25 EEST | Suomen Lähetysseura | Kutsu
Lähetysseura järjestää toimittajille matkan, jonka aikana tutustutaan Lähetysseuran työhön Nepalissa. Matkalla tutustutaan kehitysyhteistyön konkreettisiin tuloksiin ja niihin haasteisiin, joihin kehitysyhteistyöllä vaikutetaan.
Matkalla on mahdollisuus tehdä mediasisältöjä sekä haastatella ja kuvata työn piirissä olevia ihmisiä, Lähetysseuran paikallisia yhteistyökumppaneita ja Lähetysseuran työntekijöitä. Matka on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kehittyvän maan todellisuuteen ja työhön paikan päällä.
Ajankohta
Matkan ajankohta on 9.-19.1.2027.
Matkakohteet
Ilmastokestävyyden vahvistaminen. Tutustumme Lähetysseuran pitkäaikaisen yhteistyöjärjestön Sahasin kanssa tehtävään työhön yhteisöjen ilmastokestävyyden ja ruokaturvan parantamiseksi. Näemme neljävuotisen, jo päättyneen, työn tuloksia Jajarkotin alueella. Tutustumme vuonna 2026 alkaneeseen työhön Länsi-Rukumin alueella. Työtä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin.
Sahasin työssä koulutetaan yhteisöjä katastrofivalmiudesta, kehitetään varhaisvaroitusjärjestelmiä ja vahvistetaan paikallisten viranomaisten valmiuksia vastata katastrofeihin. Maataloudessa tuetaan luonnonmukaista viljelyä, siementen säilytystä ja maaperän kuntoa edistäviä tekniikoita. Elinkeinoja monipuolistetaan yhdistämällä maatalous, kotieläintuotanto ja pienyrittäjyys. Hankkeessa edistetään myös kiertotaloutta, resurssien uudelleenkäyttöä, paikallisia ruokajärjestelmiä ja metsien suojelua. Nuoria rohkaistaan kampanjoimaan sosiaalisista ja ilmastoon liittyvistä teemoista.
Vammaisten lasten ja nuorten koulutus. Tutustumme Lähetysseuran pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Forward Looking -järjestön 2026 alkaneeseen työhön uudella hankealueella Länsi-Rukumissa. Alueella vammaiset ihmiset kohtaavat syrjintää, köyhyyttä ja esteitä palvelujen ja koulutuksen saannissa. Hankkeessa parannetaan heidän pääsyään koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä vahvistetaan heidän oikeuksiensa toteutumista.
Kustannukset
Lähetysseura järjestää ja kustantaa matkalle lähteville toimittajille matkaohjelman mukaiset lennot, kuljetukset Nepalissa ja majoituksen. Lähetysseura korvaa myös viisumin kustannukset. Toimittajien on kuitenkin itse hankittava viisumi.
Toimittajat huolehtivat itse tarvittavien rokotteiden, lääkkeiden ja matkavakuutuksen kustannuksista sekä omista ruokakuluistaan. Matkalla majoitutaan ajoittain vaatimattomissa olosuhteissa, joten hakijalta vaaditaan joustavuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin olosuhteisiin. Lähetysseuran työntekijät ovat matkalla mukana koko ajan oppaina.
Kattava ja voimassa oleva matkavakuutus on edellytys matkaan lähtemiselle. Matkalle osallistujalla tulisi olla sellainen peruskunto, että hän pystyy kävelemään esimerkiksi rinnettä ylös, sillä vierailukohteissa kävellään jonkin verran.
Matkalle lähtö edellyttää sitoutumista Lähetysseuran vierailijoiden eettisiin toimintaohjeisiin.
Matkalle hakeminen
Matkalle valitaan enintään kuusi toimittajaa. Jos kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen lyhyt hakemus, jossa kerrot taustastasi ja juttusuunnitelmastasi (mihin mediaan teet juttua, arvioitu ilmestymisajankohta, kuvaussuunnitelma sekä mahdolliset juttuihin liittyvät erityistarpeet). Lähetysseuran viestijöiltä, jotka ovat matkalla mukana, voi sovitusti saada juttuihin kuvia.
Lähetä hakemus 18.10. mennessä osoitteeseen viestinta@suomenlahetysseura.fi. Laita viestin otsikoksi Hakemus toimittajamatkalle. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 43.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna HavunenJohtava viestinnän asiantuntijaminna.havunen@suomenlahetysseura.fi
Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 16 maassa eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä yli 30 maassa.
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