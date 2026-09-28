Junatien metrosillan työmaalle kunniamaininta Vuoden katutyömaa 2026 Helsinki -kilpailussa

Junatien metrosiltahankkeelle on myönnetty kunniamaininta Vuoden katutyömaa 2026 Helsinki -kilpailussa aiheesta "Asenne". Työmaa saa kiitosta asenteestaan ja halusta tehdä asiat mahdollisimman hyvin.

Palkintoraadin perustelut:

Työmaa on toteutettu poikkeuksellisen haastavassa ja vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä, jossa haittaa kulkijalle ei voi välttää. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen katutyömaa, sen vaikutukset näkyvät koko kaupungin liikenteessä ja arjessa niin autoilun, kävelyn kuin pyöräilynkin osalta. Työmaan vahvuutena on ollut erinomainen asenne ja halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Liikennejärjestelyjä on kehitetty ja mukautettu aktiivisesti tarpeiden mukaan, minkä ansiosta työmaa on onnistunut hallitsemaan haastavan sijaintinsa esimerkillisesti. Korkeatasoisesta toiminnasta kertoo myös työmaan saavuttama 100 %:n tulos väliaikaisten liikennejärjestelyiden arvioinnissa.

– Liikkumisen haittojen minimointi on ollut yksi hankkeen ydintavoitteista alusta asti. Rakentaminen keskellä tiivistä kaupunkiympäristöä vaatii tarkkaa suunnittelua, ja meille on tärkeää toteuttaa työt siten, että ne häiritsevät kaupunkilaisten arkea ja liikkumista mahdollisimman vähän. Siksi työmaan suunnittelussa ja vaiheistuksessa on tehty useita ratkaisuja, joilla sujuvaa liikkumista pyritään tukemaan koko rakentamisen ajan, sanoo Kaupunkiliikenteen projektipäällikkö Eero Valkama.

Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan vuosina 2026–2028, ja rakennustyöt aloitettiin keväällä 2026. Hankkeen urakoitsija on Kreate Oy.

– Olemme kehittäneet toteutusratkaisuja, joilla rakentaminen voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen vilkkaan kaupunkiympäristön kanssa. Näillä ratkaisuilla lyhennämme metroliikenteen katkoa ja vähennämme samalla työmaan vaikutuksia alueen asukkaille, matkustajille ja yrityksille, kertoo Kreaten työpäällikkö Jari Humalajoki.

Sillan uusimistyöt kestävät arviolta syksyyn 2028 asti. Junatien metrosillan uusiminen aiheuttaa katkon metroliikenteeseen vuonna 2027. Katkon aikana Kaupunkiliikenne kunnostaa Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia sekä Junatien metrosillan lisäksi useita muita metrokatkon alueella olevia siltoja.

Noin 480 metriä pitkä Junatien metrosilta uusitaan kokonaisuudessaan sen käyttöiän päättyessä. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle.