Tyks laajentaa digitaalisia palvelujaan Varha-sovelluksessa
2.10.2026 10:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Tyksin ajanvaraukset tulevat näkyviin Varha-sovellukseen tämän syksyn aikana. Kuvantamisen neuvontachat aukeaa lokakuussa ja Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeet siirtyvät myös asteittain sovellukseen niiden käyttäjien osalta, jotka ovat ottaneet sovelluksen käyttöönsä.
Tyksin kuvantamispalvelut avaavat asiakkaille uuden chat-palvelun 5. lokakuuta. Chat tarjoaa helpon ja nopean tavan hoitaa kuvantamistutkimuksiin liittyviä asioita. Asiakkaat voivat saada chatissa neuvontaa esimerkiksi tutkimuksiin valmistautumisesta, ajanvaraukseen liittyvistä käytännöistä sekä kuvantamispalveluiden toiminnasta. Chat helpottaa asiointia erityisesti silloin, kun asia ei edellytä vastaanottokäyntiä.
Varha-sovelluksessa on jo käytössä laboratorion neuvontachat. Lisäksi sekä laboratorio- että kuvantamispalveluissa asiakkaat voivat lähettää viestejä myös kiireettömien viestikanavien kautta. Näiden kanavien avulla asioita voi hoitaa vuorokauden ympäri chatin aukioloaikojen ulkopuolella.
– Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä sujuvampia ja joustavampia asiointitapoja. Chat täydentää nykyisiä palvelukanaviamme ja auttaa asiakkaita saamaan vastauksia nopeasti silloin, kun he niitä tarvitsevat, Tyksin digipalveluiden kehittämisestä vastaava Suvi Lähteenmäki kertoo.
Tyksin ajanvaraustiedot sekä kutsukirjeet siirtyvät Varha-sovellukseen
Tyks-sairaalapalveluiden ajanvaraustiedot siirtyvät Varha-sovellukseen vaiheittain syksyn aikana potilastietojärjestelmäuudistuksen edetessä. Sovelluksessa näkyvät 1. joulukuuta jälkeiset vastaanottoajat. Muutoksen myötä asiakkaat voivat tarkastella omia ajanvarauksiaan helposti yhdessä paikassa. Varha-sovellukseen siirtyy näkyviin noin 140 000 Tyks-sairaalapalveluiden ajanvarausta kuukaudessa. Uudistus helpottaa tulevien käyntien seuraamista ja ajanvarausten hallintaa ajasta ja paikasta riippumatta. Varha-sovelluksessa asiakkaat voivat myös varata, siirtää ja perua laboratorion aikoja.
Myös Tyks-sairaalapalveluiden kutsukirjeitä toimitetaan yhä enemmän digitaalisesti Varha-sovellukseen niille asiakkaille, jotka käyttävät sovellusta. Digitaalisia kutsukirjeitä lähettävät jo esimerkiksi Tyks Orto ja Tyks Sydänkeskus. Asiakas saa kutsun sekä siihen liittyvät tiedot suoraan sovellukseen.
Asiakkaat, jotka eivät käytä Varha-sovellusta, saavat kutsukirjeet edelleen paperipostina. Myös alaikäisille kutsut toimitetaan toistaiseksi paperisina.
Vuonna 2027 käyttöön tulevat digitaaliset hoitopolut
Tyks-sairaalapalvelut kehittää digitaalisia palveluitaan edelleen vuonna 2027. Tällöin Varha-sovellukseen on tarkoitus ottaa käyttöön asiakaskohtaiset digipolut, jotka kokoavat hoitoon ja tutkimuksiin liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Digipoluilla asiakas löytää esimerkiksi saapumisohjeet, esitietokyselyt sekä muut tutkimukseen tai hoitoon liittyvät ohjeet. Ne muistuttavat myös tarvittavista laboratoriokäynneistä ja ohjaavat suoraan ajanvaraukseen. Digipolun kautta voidaan avata myös kiireetön viestikanava hoitavaan yksikköön. Sen avulla asiakas voi olla helposti yhteydessä ammattilaisiin hoitoonsa liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on tehdä asioinnista mahdollisimman sujuvaa ja selkeää. Kun kaikki tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä paikasta, asiakkaan ei tarvitse etsiä niitä eri kanavista.
Varha-sovellus mahdollistaa myös puolesta asioinnin. Suomi.fi-valtuuksien avulla esimerkiksi omainen voi hoitaa asioita ikääntyneen läheisensä puolesta.
Tyksin ajanvaraustiedot näkyvät OmaKannassa viiveellä järjestelmäuudistuksen vuoksi
Asiakastietolaki edellyttää, että 1.10.2026 alkaen asiakkaalle ilmoitettavat terveydenhuollon ajanvaraukset tallennetaan Kantaan. Tyksissä tästä vaatimuksesta joudutaan väliaikaisesti poikkeamaan järjestelmäuudistuksen vuoksi, eikä nykyisen järjestelmän ajanvaraustietoja voida näyttää Kanta-palveluissa ennen uuden OMNI360 Terveydenhuolto -potilastietojärjestelmän käyttöönottoa 1.12.2026.
Muutos koskee ainoastaan ajanvaraustietojen näkymistä OmaKannassa, eikä se vaikuta ajanvarausten voimassaoloon tai hoidon toteutumiseen.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja kiitämme ymmärryksestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi LähteenmäkierityisasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 901 8314suvi.lahteenmaki@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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