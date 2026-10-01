Uusnivalan aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
2.10.2026 10:32:37 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Uusnivalan aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Semecon Oy suunnittelee aurinkovoimahanketta Ylivieskan ja Nivalan kuntien alueelle. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 300 ha ja sille sijoittuva aurinkovoimala on laajimmillaan noin 260 hehtaaria. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla voimala-alueen lounaispuolella 1,7 kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Uusnivalan sähköasemalle.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta hankevaihtoehtoa, joista laajempi oli pinta-alaltaan noin 260 hehtaaria ja maksimiteholtaan noin 273 MWp. Pienempi vaihtoehto oli pinta-alaltaan noin 225 hehtaaria ja maksimiteholtaan noin 230 MWp. Sähkönsiirrolle tarkasteltiin kahta vaihtoehtoista maakaapelireittiä, joista yksi kulkee olemassa olevaan voimajohtokäytävää pitkin ja toinen seuraa pääosin nykyistä tiestöä.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa yhdeksän lausuntoa. Mielipiteitä arviointiselostuksesta ei toimitettu.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat luonnonympäristöön
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, linnustoon, liito-oravaan sekä viitasammakkoon. Hanke sijoittuu alueelle, jonka ympäristöön on suunnitteilla myös muita energiantuotannon hankkeita. Yhteisvaikutusten tunnistaminen on tärkeää erityisesti liito-oravan kannalta.
Pinta- ja pienvesiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on riippuvainen hanketoimijan toteuttamista lieventämistoimenpiteistä. On tärkeää, että hankkeessa varmistetaan tehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden- ja rakenteiden oikea-aikainen toteutus ja riittävyys hankkeen elinkaaren ajalle.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/uusnivala-aurinkovoima-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi NieminenylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 255 406etunimi.sukunimi@lvv.fi
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