Lidl tutustuttaa vuosittain satoja harjoittelijoita kaupan alaan
1.10.2026 13:55:18 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl ottaa vuosittain myymälöihinsä satoja teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia työharjoitteluun. Harjoittelijat ovat tärkeä lisä työyhteisöön, ja nuorille jakso tarjoaa turvallisen ponnahduslaudan työelämään, arvokkaita taitoja sekä mahdollisuuden omien vahvuuksien löytämiseen.
Ensimmäinen työpaikka ja kokemukset työelämästä ovat nuorelle merkittäviä oppimisen paikkoja. Lidlissä harjoittelijat pääsevät tekemään konkreettisesti samoja arjen työtehtäviä kuin muutkin työntekijät – aina nuoren omaan tasoon suhteutettuna. Tehtäviin kuuluu muun muassa tuotteiden laittamista hyllyihin, myymäläilmeen siistimistä ja asiakkaiden palvelua. Harjoittelijalle tulevat tutuksi myymälän kaikki osastot.
Jokaiseen tehtävään perehdytetään huolellisesti, ja työturvallisuudesta sekä ergonomiasta pidetään kiinni ensimmäisestä päivästä alkaen.
Lidlissä halutaan, että jokainen harjoittelija saa aitoa tukea ja ohjausta. Siksi linjauksena on, että myymälässä on kerrallaan enintään kaksi harjoittelijaa, ja jokaiselle on nimetty oma vastuuhenkilö.
– Olemme luotettava ja vakaa työnantaja. Haluamme tarjota nuorille ensiaskeleita työelämään sekä kokeilemaan, mitä työ oikeasti on. Harjoittelussa nuori oppii paitsi tärkeitä työyhteisötaitoja, myös ymmärtämään oman työpanoksensa merkityksen – vaikkapa sen, miten siistitty hylly näkyy suoraan asiakkaalle. Se kasvattaa vastuuntuntoa ja itsevarmuutta: minä osaan ja pystyn, kertoo Lidlin rekrytointitiimin esihenkilö Marika Ahokas.
Monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä
Harjoittelijoiden tuoma ikä- ja taustajakauma tuo moniäänisyyttä työyhteisöön. Koska asiakaskunta on monimuotoista, myös työntekijöiden halutaan edustavan eri taustoja ja sukupolvia. Eri-ikäiset ihmiset tuovat työyhteisöön uusia ideoita ja odotuksia, mikä estää näkökulmien kapeutumisen.
– Jos työyhteisömme koostuisi vain milleniaaleista, näkisimme työelämän tietynlaisena. Tuoreimpana työelämään siirtyneellä z-sukupolvella on erilaisia odotuksia työelämästä, joten he haastavat myös meitä tarkastelemaan toimintatapojamme, Ahokas sanoo.
Nuorten lisäksi Lidl tarjoaa vuosittain kymmenille maahanmuuttajille työkokeilu- ja kieliharjoittelupaikkoja myymälöissään. Työskentely myymäläympäristössä on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi oppia suomen kieltä ja integroitua yhteiskuntaan.
Ponnahduslauta tulevaisuuden uralle
Kaupan ala on merkittävin nuorten työllistäjä. Joka viides alle 25-vuotias työssäkäyvä nuori työskentelee kaupan alalla.
Vaikka kaupan ala ei aina valikoituisi nuoren lopulliseksi ammatiksi, mikä tahansa asiakaspalvelukokemus on työmarkkinoilla arvostettua. Kaupan alasta kiinnostuneille harjoittelu taas voi toimia ensiaskeleena pitkälle uralle. Harjoittelusta myöhemmin talon sisällä jatkavista ei ole saatavilla tilastoa, mutta käytäntö osoittaa harjoittelujen toimivan vahvana ponnahduslautana.
– Jos kaupan ala kiinnostaa, harjoittelupaikkaa kannattaa hakea ehdottomasti. Kouluvuoden aikana suoritetun TET-jakson kokemuksella voi hakea kesälomalla tutustu ja tienaa -harjoitteluun. Niistä puolestaan on valtava etu, kun myöhemmin hakee kesätöihin ja edelleen opintojen jälkeen aina asiantuntijatehtäviin saakka. Yhtenä Suomen suurimpana työnantajana pystymme tarjoamaan monipuolisia urapolkuja. Mutta olipa kyseessä sitten tuleva ura tai vain ensimmäinen oma palkka mopoa varten, meillä opitaan se, mitä rahan tienaaminen ja työyhteisössä toimiminen käytännössä vaativat, Ahokas summaa.
Harjoittelijat Lidlissä
- Lidl on haluttu harjoittelupaikka.
- Vuosittain Lidlissä erilaisissa harjoitteluissa on harjoittelijoita tutustumassa työelämään
- TET-harjoittelijoita noin 1000
- Tutustu ja tienaa -harjoittelijoita noin 800
- Toisen asteen opintojen harjoittelijoita noin 300
- Korkeakouluharjoittelijoita muutamia
- Jokainen harjoittelija saa perehdytyksen työtehtäviin.
- Lidl on Suomen 15. suurin* työnantaja. Työntekijöitä on noin 5900. (*Lähde: Talouselämän 100 suurinta työnantajaa 4.9.2026)
- Lidl työllistää paljon nuoria: työntekijöistä noin 46 % on alle 30-vuotiaita.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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