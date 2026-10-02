Kausi-influenssarokotusten ajanvaraus avautuu 7. lokakuuta
2.10.2026 15:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kausi-influenssarokotukset alkavat terveysasemilla viikolla 43 (19.10. alkava viikko). Rokotusajanvaraus avautuu Varha-sovelluksessa 7. lokakuuta. Kaikki ajantasaiset tiedot influenssarokotuksista, ajanvarauksesta ja rokotustapahtumista löytyvät osoitteesta varha.fi/influenssa.
Rokotusajan saa nopeimmin ja ilman ruuhkia varattua Varha-sovelluksen kautta. Sovelluksessa näkyvät kaikki sillä hetkellä vapaina olevat ajat, ja uusia aikoja lisätään varattavaksi syksyn aikana. Varha-sovellusta voi käyttää älylaitteeseen ladattavalla sovelluksella tai tietokoneella osoitteessa digi.varha.fi.
Viime vuonna influenssarokotusten ajanvaraus oli ensimmäistä kertaa mahdollista Varha-sovelluksessa. Sovelluksen kautta varattiin tuolloin noin 40 000 rokotusaikaa.
Rokotusaikoja voi varata myös puhelimitse omalta terveysasemalta tai oman kunnan rokotusajanvarauspuhelimesta. Lisäksi joissakin kunnissa järjestetään erillisiä rokotustapahtumia. Esimerkiksi Turussa rokotustapahtumia järjestetään loka- ja marraskuussa neljänä viikonloppuna ja Salossa yhtenä viikonloppuna.
Tarkat kuntakohtaiset puhelinnumerot rokotusten ajanvaraukseen sekä tiedot rokotustapahtumista löytyvät osoitteesta: varha.fi/influenssa.
Maksuttoman influenssarokotuksen saavat:
- Raskaana olevat henkilöt
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet
- Alle 7-vuotiaat lapset
- Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon
- Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri
- Laitosmaisissa olosuhteissa elävät
- Lintuinfluenssan riskiryhmään kuuluvat
Jos et kuulu maksuttoman influenssarokotuksen riskiryhmään, voit hankkia influenssarokotteen omakustanteisesti reseptillä. Reseptin saat omalta terveysasemaltasi. Osa työnantajista tarjoaa influenssarokotuksen henkilöstölleen, tarkista oman työpaikkasi käytäntö työnantajaltasi.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat saavat kausi-influenssarokotteen kotihoidon kautta. Asumispalveluyksiköissä asuvien rokotukset annetaan omassa asumisyksikössä. Omaishoidontuen (yli 65- vuotiaat) asiakkaat saavat rokotuksen omalta terveysasemalta. Mikäli asiakas ei pysty asioimaan terveysasemalla omaishoitajan tai muun läheisen avustamana, omaishoitaja voi olla yhteydessä influenssarokotusasioissa omaishoidontukeen.
Raskaana olevat voivat saada rokotteen omasta neuvolastaan tai omalta terveysasemalta.
Lasten ja nuorten influenssarokotukset
Riskiryhmään kuuluvien lasten influenssarokotusten ajanvaraus avautuu 16. lokakuuta, jolloin aikoja voi varata niin Varha-sovelluksessa kuin puhelimitsekin omasta neuvolasta.
Koululaiset ja opiskelijat saavat rokotteen pääasiassa omasta koulu- tai opiskeluterveydenhuollostaan. Riskiryhmiin kuuluvien koululaisten ja opiskelijoiden influenssarokotusten ajanvaraus avautuu 26. lokakuuta niin Varha-sovelluksessa kuin puhelimitsekin omalta kouluterveydenhoitajalta tai opiskeluterveydenhuollosta.
Koronarokotusten tehosteannoksia tarjotaan riskiryhmille
Koronarokotuksen tehosteannosta suositellaan kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille ja iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville.
Ikääntyneiden asumispalveluissa ja kotihoidossa koronarokotus voidaan antaa influenssarokotuksen yhteydessä. Myös terveysasemalle influenssarokotukselle tuleville tarjotaan koronarokotusta samalla käynnillä, jos he kuuluvat koronarokotteen tehosteannoksen kohderyhmään.
Kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat koronatehosteannoksen riskiryhmään kuuluvat rokotetaan terveysasemilla. Tänä vuonna kaikki koronarokotuksen riskiryhmään kuuluvat 6 kk-11-vuotiaat lapset rokotetaan keskitetysti Turussa Hämeenkadun neuvolassa, johon ajan saa oman neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.
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Yhteyshenkilöt
Jutta PeltoniemiHallintoylilääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 595 3682jutta.peltoniemi@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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