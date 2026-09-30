Yrittäjät: Hallitus esittää mikro- ja pienyrityksille oikeutta peruspankkipalveluihin –”Merkittävä uudistus ja parannus”
1.10.2026 14:22:39 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus esittää eduskunnalle, että mikro- ja pienyrityksille säädetään oikeus perusmaksutiliin. Suomen Yrittäjät pitää tänään annettua esitystä merkittävänä parannuksena ja helpotuksena yritystoiminnan aloittamiseksi. – Tämä on odotettu ja merkittävä uudistus ja parannus. Peruspankkipalvelut ovat nykypäivänä välttämättömiä kaikelle yritystoiminnalle, johtava ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
– Esitys vastaa ongelmiin, joita pienet yritykset ovat kokeneet. Toteutuessaan se poistaisi tilien avaamiseen, palveluiden rajoittamiseen ja tilien perusteettomiin sulkemisiin liittyviä haasteita, Malinen sanoo.
Esityksen mukaan talletuspankit, jotka tarjoavat vastaavia palveluja oikeushenkilöille tai elinkeinonharjoittajille, olisivat velvoitettuja tarjoamaan perusmaksutilin myös mikro- ja pienyrityksille.
Uudistus mahdollistaa jopa tuhansien uusien yritysten syntymisen
– Ongelma on ollut, että yritykset eivät ole saaneet peruspankkipalveluita, mikä on käytännössä estänyt yritystoiminnan. Nyt tähän tulee muutos, Malinen täsmentää.
Suomen Yrittäjien arvion mukaan aiemmin pankkipalveluita evättiin erityisesti maahanmuuttajataustaisilta yrittäjiltä sekä konkurssin kokeneilta, mutta viime vuosina vaikeudet saada peruspankkipalveluja ovat koskeneet yhä laajempaa osaa kaikista mikro- ja pienyrittäjistä.
Pienille yrityksille palveluiden saatavuus ja käytettävyys ovat erityisen tärkeitä. Ehdotetut säännökset korjaavat merkittävästi tilien avaamiseen ja irtisanomiseen liittyviä ongelmia. Arvion mukaan uudistus voisi mahdollistaa jopa tuhansien uusien yritysten syntymisen.
– Ehdotetulla muutoksella on toteutuessaan laaja positiivinen vaikutus, Malinen sanoo.
Selkeät pelisäännöt perusmaksutileille – de-risking-ongelmiin luvassa helpotusta
Esityksessä puututaan niin sanottuun perusteettomaan de-risking-ilmiöön, jossa pankit välttävät riskejä rajoittamalla palveluja tai kieltäytymällä avaamasta tilejä pienille yrityksille.
Esityksessä ehdotetaan Finanssivalvonnalle laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä selkeitä perusteita sille, milloin perusmaksutilistä voi kieltäytyä tai sen irtisanoa.
– Näin voidaan vähentää merkittävästi pankkien tarpeettoman varovaisista käytännöistä aiheutuneita ongelmia mikro- ja pienyrityksille, Malinen sanoo.
Lisätietoja: johtava ekonomisti Petri Malinen, 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi
Yhteyshenkilöt
Petri Malinenjohtava ekonomistiPuh:050 434 5952petri.malinen@yrittajat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät esittää miljardien säästöohjelmaa – "Velkajarrusta pidettävä kiinni"30.9.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät esittää julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. Tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Yrittäjät esittää esimerkiksi laajaa indeksileikkausta, eläkejärjestelmän tehostamista, hyvinvointialueiden tehtävien ja rakenteiden keventämistä sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista.
Yrittäjägallup: Yrittäjien jaksaminen heikentynyt edelleen26.9.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt hieman viime vuoden lopusta, Yrittäjägallup kertoo. Yhä harvempi yrittäjä kertoo, ettei jaksamisongelmia ole. "Yrittäjä jää usein yksin jaksamishaasteidensa kanssa, eikä apua haeta riittävän herkästi. Työterveyspalveluja käytetään yhä harvemmin, mikä herättää kysymyksen, vastaavatko palvelut ja ammattilaisten osaaminen pk-yrittäjien tarpeisiin ja yrittäjätyön erityispiirteisiin", sanoo elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala Suomen Yrittäjistä.
Yrittäjät: Kuljetusala tarvitsee nopeasti helpotusta – ammattidiesel käyttöön aiemmin21.9.2026 12:07:35 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta toimia kuljetusalan kustannusten hillitsemiseksi. Ammattidieselin käyttöönottoa on aikaistettava, veronpalautuksen tasoa nostettava ja vastaavan suuruinen tuki valmisteltava myös pienemmälle kuljetuskalustolle. Polttoaineen hinnannousu iskee nyt alan yrittäjiin.
Yrittäjien Pentikäinen: Eläkejärjestelmää voi tehostaa tuntuvasti18.9.2026 06:45:11 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät julkisti vastikään tohtori Tarmo Valkosen selvityksen Suomen työeläkejärjestelmästä ja samalla ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Esitämme järjestelmän tehostamista. Olisi vastuutonta leikata eläkkeitä mutta jättää tehostamatta itse eläkejärjestelmää, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten näkymät vahvistuvat – kannattavuus ja investoinnit ennallaan16.9.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat vahvistuneet selvästi viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Iranin sodasta huolimatta useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu ja kohtuullisena pysynyt inflaatio vahvistivat pk-yritysten odotuksia. Tilanne on edelleen haastava kaupan alalla sekä alle viisi henkilöä työllistävissä yrityksissä. Myös pk-yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme