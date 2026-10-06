Tornion Laivakankaan aurinkovoimahankkeen YVA-menettely käynnistyy
7.10.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Skarta Energy Laivakangas Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Tornion Laivakankaan aurinkovoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 5.11.2026 saakka.
Hanke sijoittuu Tornion kaupungin eteläosaan, Laivakankaan alueelle, noin seitsemän kilometriä Tornion keskustaajamasta itään.
Noin 78 hehtaarin laajuiselle alueelle rakennetaan aurinkovoimala, sähkövarasto, sähköasema, huoltorakennuksia sekä huolto- ja pelastustiet. Aurinkovoimalan teho on noin 60 MWp. Sähkövaraston teho on 15 MW ja kapasiteetti 30 MWh. Voimala liitetään sähköverkkoon Tornion Energian Tornio–Isohaara 110 kV:n voimajohdon viereen rakennettavan uuden sähköaseman kautta noin kahden kilometrin päässä aurinkovoima-alueen eteläpuolella. Sähköasemalle liitytään noin kolmen kilometrin pituisella 33 kV:n maakaapelilla.
YVA-ohjelma on nähtävillä 7.10.–5.11.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/laivakankaan-aurinkovoimahanke-YVA sekä Tornion kaupungintalolla ja Tornion pääkirjastossa.
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 5.11.2026 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 21.10.2026 kello 17.00–19.00 Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2, 95400 Tornio). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivulla.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Marja Anttonen, ympäristöosasto, 0295 255 053, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Skarta Energy Laivakangas Oy:
projektipäällikkö Aaro Hocksell, 050 527 4760, etunimi.sukunimi@skarta.fi
YVA-konsultti, Welado Design Oy:
projektipäällikkö Mika Manninen, Welado Design Oy, 045 634 0224, etunimi.sukunimi@welado.fi
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