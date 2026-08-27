Puusto vs. metsämaa – maan rooli metsäsijoittajan riskin vähentäjänä Ruotsissa ja Suomessa
2.10.2026 10:04:21 EEST | Indufor Oy | Tiedote
Induforin tuore tutkimus tuo esille uutta tietoa metsäsijoitusten tuoton ja riskin lähteistä Ruotsissa ja Suomessa. Pohjoismaisilla raakapuumarkkinoilla on viime vuosina koettu huomattavia hintavaihteluita. Esimerkiksi vuosina 2023–2024 puun hinnat nousivat Ruotsissa yli 20 % vuodessa, kun Suomessa nousu oli yli 13 % samalla aikavälillä. Sen sijaan vuosina 2012–2016 puun hinnat laskivat molemmissa maissa.
Harkitessaan metsäomaisuutensa myyntiä tai uuden metsäpalstan ostoa metsänomistaja ei kuitenkaan altistu täysimääräisesti raakapuumarkkinoiden hintavaihteluille kohteena olevan metsäomaisuuden arvoa määritettäessä. Puumarkkinoiden hintavaihteluihin verrattuna metsämaan vakaammat hinnat ovat olennaisesti pienentäneet metsäsijoitusten tuottojen volatiliteettia ja riskiä. Induforin tutkimuksen mukaan metsämaan hinta on pienentänyt metsätuottojen volatiliteettia Ruotsissa 26 % ja Suomessa 20 % ajanjaksolla 2005-2025. Siten suurista puun hinnan muutoksista vain osa välittyy vaikutuksena metsäomaisuuden arvoon ja tuottoon, vaikka metsäsijoitusten tuotot ovatkin herkkiä puun hinnoille.
Tutkimuksen mukaan metsämaan hintakehityksellä on toisaalta vain vähäinen vaikutus metsäomaisuuden tuoton tasoon pidemmällä tarkastelujaksolla 2005–2025. Pitkällä aikavälillä keskimääräinen tuoton taso riippuu puun, eikä maan hinnasta. Siten maan hinnan vaikutus on keskeinen nimenomaan metsäomaisuuden arvon vaihtelun ja tuoton volatiliteetin vähentämisessä.
Lyhyellä aikavälillä maan hinnat voivat kuitenkin vaikuttaa sekä metsäsijoitusten tuottojen volatiliteettiin että tuottotasoon. Elokuussa 2026 puun hintojen laskun kontribuutio Suomen metsäsijoitusten vuosituottoon oli −7,5 %, mutta kokonaistuotto oli −4,9 % edeltävien 12 kuukauden yli, kun myös metsämaan hintojen vakaampi hintakehitys tuli huomioiduksi. Maan hinnat ovat siis pehmentäneet puumarkkinoiden viimeaikaisen laskusuhdanteen vaikutusta.
Induforin Forest Investment Return Index mittaa yksityisten metsäsijoitusten tuottoja hyödyntämällä tietoja puun hinnoista, pystypuuston tilavuudesta, hakkuista, biologisesta kasvusta, metsänhoitokustannuksista ja metsämaan hinnoista. Indeksi yhdistää julkisesti saatavilla olevia lähteitä Indufor Data & Technologyn omiin aineistoihin. Analyysi kohdistuu ajanjaksoon vuodesta 2005 elokuuhun 2026 ja aineisto kattaa lähes miljoona metsänomistajaa Ruotsissa ja Suomessa, eli noin 30 % EU:n puumarkkinoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topi PohjankoskiIndufor Data & TechnologyPuh:+358 45 267 0894topi.pohjankoski@induforgroup.com
Diego RiveraIndufor Data & TechnologyPuh:+358 41 325 6695diego.rivera@induforgroup.com
Elias PekariIndufor Data & Technologyelias.pekari@induforgroup.com
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