Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.10.2026 07:07:37 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.10.2026
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edellisen 12h ajalta
kello 2:30 liikennevälinepalo, pieni, Konnevesi
Konnevedellä henkilöauto syttyi palamaan moottoritilasta. Paikalla olleeet suorittivat alkusammutuksen. Pelastuslaitoksen yksikkö varmisti, että palo on sammunut.
kello 2:39 liikenneonnettomuus, pieni, Äänekoski
Henkilöauto ajanut ulos ja törmännyt puuhun Suonenjoentiellä, Kapeenkylän lähistöllä. Autossa oli kolme henkilöä, jotka pääsivät omatoimisesti ulos. Ensihoito tarkasti henkilöt.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
"Kuka näkee, kuka kuulee?" -valokuvanäyttely avaa asunnottomuusteemaisen lokakuun Jyväskylässä1.10.2026 14:05:26 EEST | Tiedote
Vaikka asunnottomuus jää usein piiloon, se on yhä todellisuutta liian monelle. Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026 teemalla Näkyvillä, mutta näkymätön – miesten asunnottomuus Suomessa. Jyväskylässä aihetta nostetaan esiin lokakuun ajan esillä olevan valokuvanäyttelyn sekä syyslomaviikolla järjestettävien toimijamessujen ja Asunnottomien yön tapahtuman kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin Koti kaikille -hanke on mukana toteuttamassa tapahtumakokonaisuutta yhdessä asunnottomuustyön verkoston kanssa.
Uniapneapotilaiden seuranta siirtyy osaksi perusterveydenhuollon palveluita Keski-Suomessa – Jämsässä, Saarijärvellä ja Karstulassa toiminta jatkuu ennallaan1.10.2026 08:16:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue siirtää vakiintuneessa CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden seurannan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 5.10.2026 alkaen. Muutos perustuu valtakunnalliseen Käypä hoito -suositukseen, jonka mukaan pitkäaikaisessa seurannassa olevien uniapneapotilaiden hoitoa voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.10.2026 07:01:00 EEST | Tiedote
Koontitedot pelastustoimen tehtävistä 30.9.2026 kello 19.00-1.10.2026 kello 07.00
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.9.2026 21:40:44 EEST | Tiedote
Jämsässä Haasiapolulla rivitalohuoneiston astianpesukone syttyi palamaan 30.9.2026. Palo levisi alakaapistoon, mutta ei rakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon alkusammuttimella ja tuuletti savun. Henkilövahinkoja ei tullut, ja asunto säilyi asuttavana. Ensihoito tarkasti asukkaan. Syttymissyynä oli tekninen vika. Tehtävään hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos muistuttaa kodinkoneiden käytönaikaisesta valvonnasta ja alkusammutuskalustosta.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.9.2026 19:00:00 EEST | Tiedote
30.9.2026 kello 7.00-19.00 Keski-Suomen pelastuslaitoksella olleiden tehtävien koonti
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme