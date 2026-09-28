Lastensuojelu murroksessa – Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä etsitään radikaaleja ratkaisuja

Lastensuojelu on Suomessa poikkeuksellisen isossa murroksessa. Sitä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan ja toteutusvastuu on muutama vuosi sitten siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille. Lastensuojeluilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan: viime vuonna tehtiin noin 246 000 lastensuojeluilmoitusta. Määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2010. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 100 lasta eli 1,6 % kaikista lapsista.

– Näin suurten muutosten ja tiukkenevan toimintaympäristön keskellä me tarvitsemme erityisesti lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistä työtä, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Annukka Paasivirta. – Meillä pitää olla rohkeutta pitää kiinni tärkeimmästä, että perheet saavat myös jatkossa apua ajoissa.

Teini-ikäiset näkyvät lastensuojelussa korostuneesti. Lähes joka seitsemännestä 16–17-vuotiaasta nuoresta tehtiin lastensuojeluilmoitus vuonna 2025. Huoli nuorten mielenterveydestä, väkivallalla oireilusta sekä syrjäytymisestä on värittänyt julkista keskustelua. Mutta ovatko nuoret muuttuneet – vai heitä koskeva puhe?

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä katsotaan lasten ja nuorten maailmaa toiveikkain silmin. Päivillä kootaan yhteen ympäri Suomea syntyneet radikaalit oivallukset siitä, millaisilla arjen teoilla ja ihmiskeskeisillä ratkaisuilla lastensuojelun suunta saadaan muuttumaan sekä kysytään rohkeasti, tarvitaanko lastensuojelussa uudelleenkäynnistys.

Sosiaalityön professori emerita Tarja Pösö Tampereen yliopistosta tarkastelee Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä lastensuojelua historiallisesta näkökulmasta sekä kuvaa muun muassa sitä, mitä kokemusasiantuntijoiden vahva panos palveluiden kehittämiseen on saanut aikaan. Kokemusasiantuntijat kertovat Kokemusklubilla, mistä nuoret itse haaveilevat ja millaisiin esteisiin he törmäävät.

Lastensuojelupäivillä tehdään myös kansainvälinen kurkistus siihen, millä tavoin nuorten sijaishuolto on järjestetty eri Euroopan maissa. Esimerkkien kautta käsitellään yhteisiä haasteita sekä eri maiden toisistaan poikkeavia lähestymistapoja siihen, miten vaikeasti oireilevien nuorten tuen tarpeisiin voidaan vastata. Kommenttipuheenvuoron pitää lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

– Laitokset, jotka on erikoistunut nimenomaan siihen, että hoidetaan traumoja, on vähissä. Me tarvittais enemmän ihan oikeeta traumaosaamista, arvioi lastensuojelun kokemusasiantuntijanuori Osallisuuden ajasta.

– Nuoret on yleisesti sitä mieltä, että on hyvä, jos on vaikka terapeutti laitoksessa. Jos on niin pahoinvoiva, ettei jaksa lähtee mihinkään, niin ne palvelut pitäis olla siellä saatavilla. Meillä, kun oli laitoksessa terapeutti, niin ne tapaamiset toteutu, vaikka ois vielä maannu sängyssä yökkäri päällä ja siit oli kyllä apua.

Rangaistusten sijaan tarvitaan pysyviä ihmissuhteita

Myös pienten lasten huostaanotot ja lapsiperheiden avohuollon asiakkuudet ovat lisääntyneet. Lapsiperheköyhyyden ja työttömyyslukujen kasvaessa suunta tuskin muuttuu, mutta on tärkeää muistaa, että yksikin tapaaminen voi käynnistää merkittävän muutoksen lapsen, nuoren tai koko perheen elämässä. Lastensuojelussa tarvitaan kohtaamisen voimaa enemmän kuin lisääntyvää kontrollia ja rangaistuksia.

Valtakunnallisten lastensuojelupäivien viesti on vahva: on yhä paljon sellaista, mitä voimme tehdä sen eteen, että lapset ja nuoret uskovat mahdollisuuksiinsa elää hyvää elämää ja saavat tarvitsemansa tuen. Lastensuojelua kehitetään koko ajan eteenpäin aktiivisten ja omistautuneiden ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden toimesta.

Kokemusasiantuntijoiden viesti on selvä: työntekijöiden ammattitaidolla ja välittämisellä on valtava merkitys.

– Kiireetön kohtaaminen on hirveen tärkeetä. Ja se, et ei oo luettu papereita. On saanu tavata sen työntekijän omana ittenään.

– Mul oli semmoinen ohjaaja, jota katoin ylöspäin. Ja se tuli monesti pyytää ihan vaan hengailee. Joskus juteltiin ja joskus vaan katottiin telkkarii.

– Ei sil oikeesti oo niin välii, mikä se yhteinen juttu on, mut sil on merkitystä et on semmonen.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® kokoavat Turkuun 6.–7.10.2026 yli 800 lasten kanssa työskentelevää ammattilaista teemalla Tulevaisuuden toivot. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® järjestää Lastensuojelun Keskusliitto ja ne järjestetään tänä vuonna jo 62. kerran. Lastensuojelupäivien iltajuhlassa myönnetään myös Lastensuojelun arjen sankarit -palkinto 2026.

Toimittajat ovat tervetulleita tapahtumaan. Edellytämme ilmoittautumista etukäteen. Autamme asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden haastattelujen sopimisessa ja tarjoamme medialle työskentelytilan.

Tutustu Valtakunnallisten lastensuojelupäivien ohjelmaan ja puhujiin: www.lastensuojelupaivat.fi/



Lisätietoja ja ilmoittautumiset:





Tuuli Valo, viestinnän asiantuntija, tuuli.valo@lskl.fi, p.050 5721 089

Juuli Hurskainen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480