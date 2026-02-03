Mediconsult Oy

Mediconsult avaa tytäryhtiön Ruotsiin, Saga-ratkaisu vauhdittaa sosiaalihuollon digitalisaatiota

2.10.2026 09:55:18 EEST | Mediconsult Oy | Tiedote

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Vahvan markkina-aseman hyvinvointialueiden asiakastietojärjestelmissä Saga-ratkaisullaan saavuttanut Mediconsult laajentaa liiketoimintansa Ruotsiin. Mediconsult on 1.10.2026 avannut tytäryhtiön Ruotsissa Tukholmassa.  

Sosiaalityöntekijä asiakkaiden kanssa vastaanotolla
Saha-ratkaisun nykyaikainen arkkitehtuuri antaa sosiaalihuollon organisaatioille mahdollisuuden kehittää toimintaansa joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Aki Rask

Ruotsi on yksi Pohjoismaiden suurimmista sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoista, ja useat kunnalliset ja alueelliset toimijat uudistavat parhaillaan asiakas- ja toiminnanohjausjärjestelmiään.   

Mediconsult on pitkään käynyt keskusteluja useiden ruotsalaisten sosiaalihuollon toimijoiden kanssa, ja markkinassa on tunnistettu kasvava tarve moderneille, käyttäjälähtöisille järjestelmille. Ruotsissa meneillään olevat sosiaalihuollon uudistukset sekä kasvavat vaatimukset palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja tiedonhallinnan kehittämiseksi lisäävät tarvetta moderneille digitaalisille ratkaisuille.  

Mediconsultin Saga-tuoteperhe on täysin selainpohjainen ja pilvipalveluihin toteutettu ratkaisu, joka mahdollistaa modernin käyttäjäkokemuksen. Nykyaikainen arkkitehtuuri antaa sosiaalihuollon organisaatioille mahdollisuuden kehittää toimintaansa joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan.  

Ruotsiin laajentuminen on luonnollinen seuraava askel Mediconsultin kansainvälisessä kasvussa.  
– Tavoitteenamme on rakentaa vahva asema Pohjoismaiden sosiaalihuollon ohjelmistomarkkinassa. Yhdistämällä yli 50 vuoden osaamisen, täysin selainpohjaisen teknologia-alustan ja vahvan kokemuksen Suomen hyvinvointialueista näen erinomaiset edellytykset rakentaa merkittävää liiketoimintaa myös Ruotsissa, sanoo Mediconsultin kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Tommi Salaspuro.   – Haluamme auttaa ruotsalaisia sosiaalihuollon organisaatioita parantamaan palvelujen vaikuttavuutta, yhdenvertaisuutta ja ammattilaisten työn sujuvuutta modernin toiminnanohjausratkaisumme avulla, hän jatkaa.  

Ruotsin tytäryhtiö keskittyy alkuvaiheessa sosiaalihuollon ja kotihoidon toiminnanohjausratkaisujen tarjoamiseen. Yhtiö osallistuu aktiivisesti jo käynnissä oleviin hankintaprosesseihin ja rakentaa paikallisen asiantuntijaorganisaation Ruotsiin tukemaan tulevia asiakkaita.  

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Sosiaalityöntekijä asiakkaiden kanssa vastaanotolla
Saha-ratkaisun nykyaikainen arkkitehtuuri antaa sosiaalihuollon organisaatioille mahdollisuuden kehittää toimintaansa joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan.
Aki Rask
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Mediconsult Oy kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Yhtiön Saga-tuoteperhe tukee sosiaalihuollon, kotihoidon ja terveydenhuollon ammattilaisia tehokkaammassa, turvallisemmassa ja asiakaslähtöisemmässä työssä.  

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Pohjois-Savon hyvinvointialue (PSHVA) ottaa vaiheittain käyttöön kotimaisen sote-tietojärjestelmiin erikoistuneen Mediconsultin kehittämän Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmän. Uuden järjestelmän käyttöönotto on alkanut pilottina turvakotipalveluista 20.5.2025. Järjestelmä on hankesuunnitelman mukaisesti käytössä kaikissa sosiaalihuollon palveluissa marraskuun loppuun mennessä.

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