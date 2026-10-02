Lupa- ja valvontavirasto: Sakatin kaivoshankkeen Natura 2000 -verkostolle aiheutuvien heikennysten korvaamista koskevaa suunnitelmaa on täydennettävä

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että kaivosta suunnittelevan AA Sakatti Mining Oy:n esittämät korvaavat toimenpiteet eivät riitä korvaamaan kaikkia kaivoshankkeen aiheuttamia heikennyksiä luontodirektiivin edellyttämällä tavalla.

Heikennysten korvaamisella tarkoitetaan, että Natura 2000 -verkostoon liitetään alueita, joilla on vastaavia luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä kuin heikentyvällä alueella. Korvaamisen tulee vastata aiheutuvia heikennyksiä sekä määrältään että laadultaan.

”Lupa- ja valvontavirasto pitää Sakatin kaivoshankkeen Natura 2000 –verkostolle aiheuttamien heikennysten korvaamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä, ja suunnitelmaa tulee täydentää useilta osin”, toteaa luonnonsuojeluyksikön päällikkö Mari Rajala Lupa- ja valvontavirastosta.

Riittävien korvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi tulisi löytää laadultaan ja määrältään Viiankiaavan luonnonarvoja vastaavia alueita, joita voitaisiin suojella, tarvittaessa ennallistaa kohti luonnontilaa ja liittää Natura-verkostoon. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että suunnitelman keskeisimmät täydennystarpeet koskevat luontotyyppien ja lajien suojelutason ja esiintymien selvittämistä sekä suojelu- ja ennallistamistoimien lisäämistä ja tarkentamista.

Heikentyviä suojeluperusteena olevia luontotyyppejä ja lajeja on yhteensä 12. Heikennys aiheutuu pääosin pohjaveden pinnan alenemisesta, mutta myös pölypäästöt voivat heikentää luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen laatua.

”Suunnitellut toimenpiteet riittävät mahdollisesti korvaamaan kolmelle suojeluperusteelle, lähteille ja lähdesoille, vaihettumissoille ja rantasoille sekä lapinleinikille aiheutuvat heikennykset. Muiden suojeluperusteiden osalta toimenpiteet eivät ole riittäviä tai niiden riittävyyttä ei suunnitelman perusteella pystytä arvioimaan”, kertoo ylitarkastaja Riikka Juutinen Lupa- ja valvontaviraston ympäristöosastolta.

Päätöksen poikkeusluvan myöntämisestä tekee valtioneuvosto

Lupa- ja valvontaviraston ympäristöministeriölle antama lausunto on osa asian valmistelua ja se toimii valtioneuvoston päätöksenteon tukena. Korvaavista toimenpiteistä ja hankkeen poikkeusluvasta päättää valtioneuvosto ympäristöministeriön valmistelun pohjalta. Poikkeuslupahakemus liittyy Lapin liiton valmistelemaan Sakatin vaihemaakuntakaavaan.

Mikäli valtioneuvosto myöntää Sakatin kaivoshankkeelle luvan poiketa Viiankiaavan Natura-alueen suojelusta, hankkeesta Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset on luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaisesti korvattava täysimääräisesti.

Valtioneuvoston on päätöksessään määrättävä tarvittavista toimenpiteistä, joilla Natura 2000 –verkoston yhtenäisyydelle tai luonnonarvoille aiheutuvat heikennykset korvataan.