SDP:n Saku Nikkanen jätti kahdeksan talousarvioaloitetta Salon seudun tieverkon parantamiseen

Nikkanen esittää aloitteissaan määrärahaa seuraaviin kohteisiin:

Mt 2407 Salo–Koski Tl–Raatala: 1 000 000 euroa perusparannukseen.

Mt 1834 Kemiönsaari (Västanfjärdintie): 900 000 euroa perusparannukseen.

Mt 2404 Salo (Kuusjoki): 700 000 euroa perusparannukseen.

Mt 12089 Mathildedal (Tullintie, Bremerintie ja Teijontie): 500 000 euroa perusparannukseen.

Mt 1823 Särkisalo: 400 000 euroa perusparannukseen.

Mt 12053 Kemiönsaari (Söderlångvikintie II): 400 000 euroa perusparannukseen.

Mt 12104 Perniö: 200 000 euroa uudelleenpäällystykseen ja perusparannukseen.

Kt 52, Somero: 1 120 000 euroa Antintien ja Joensuuntien kiertoliittymän rakentamiseen.

– Aloitteet perustuvat Elinvoimakeskuksen ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton asiantuntija-arvioihin tieverkon korjaustarpeista. Useiden tieosuuksien kunto on päässyt heikkenemään merkittävästi ja kohteissa on pääosin olemassa valmius korjaus- ja päällystystöiden nopeaan käynnistämiseen, arvioi Saku Nikkanen.

Varsinais-Suomen tieverkossa on useita kohteita, joiden kunto on heikentynyt liian pitkään. Hyväkuntoiset tiet ovat välttämättömiä niin asukkaiden arjen, yritysten kuljetusten, matkailun kuin maanpuolustuksenkin kannalta.

– Korjausvelan kasvun pysäyttäminen on liikenneturvallisuuden ja alueellisen elinvoiman kannalta välttämätöntä, Saku Nikkanen linjaa.