SDP:n Saku Nikkanen jätti kahdeksan talousarvioaloitetta Salon seudun tieverkon parantamiseen
2.10.2026 13:22:35 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt valtion vuoden 2027 budjettiin kahdeksan talousarvioaloitetta Varsinais-Suomen tieverkon kunnostamiseksi. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa elinkeinoelämän kuljetuksia sekä vähentää kasvavaa korjausvelkaa, toteaa Saku Nikkanen.
Nikkanen esittää aloitteissaan määrärahaa seuraaviin kohteisiin:
- Mt 2407 Salo–Koski Tl–Raatala: 1 000 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 1834 Kemiönsaari (Västanfjärdintie): 900 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 2404 Salo (Kuusjoki): 700 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 12089 Mathildedal (Tullintie, Bremerintie ja Teijontie): 500 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 1823 Särkisalo: 400 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 12053 Kemiönsaari (Söderlångvikintie II): 400 000 euroa perusparannukseen.
- Mt 12104 Perniö: 200 000 euroa uudelleenpäällystykseen ja perusparannukseen.
- Kt 52, Somero: 1 120 000 euroa Antintien ja Joensuuntien kiertoliittymän rakentamiseen.
– Aloitteet perustuvat Elinvoimakeskuksen ja Varsinais-Suomen maakuntaliiton asiantuntija-arvioihin tieverkon korjaustarpeista. Useiden tieosuuksien kunto on päässyt heikkenemään merkittävästi ja kohteissa on pääosin olemassa valmius korjaus- ja päällystystöiden nopeaan käynnistämiseen, arvioi Saku Nikkanen.
Varsinais-Suomen tieverkossa on useita kohteita, joiden kunto on heikentynyt liian pitkään. Hyväkuntoiset tiet ovat välttämättömiä niin asukkaiden arjen, yritysten kuljetusten, matkailun kuin maanpuolustuksenkin kannalta.
– Korjausvelan kasvun pysäyttäminen on liikenneturvallisuuden ja alueellisen elinvoiman kannalta välttämätöntä, Saku Nikkanen linjaa.
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Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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