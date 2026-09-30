Vihreiden Diarra esittää työllistämisvelvoitetta: Yritysten kannettava vastuunsa vammaisten työelämäosallisuudesta
2.10.2026 16:09:36 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Suomessa näkee työpaikoilla yhä harvoin vammaisia ihmisiä. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra esittää lakialoitetta, joka velvoittaisi suuret työnantajat palkkaamaan osatyökykyisiä ja vammaisia ihmisiä. Monissa Keski-Euroopan maissa vastaava velvoite on jo käytössä.
Vammaisten ihmisten osallistuminen työelämään on Suomessa edelleen selvästi muuta väestöä vähäisempää. Diarran mukaan tilanne ei johdu osaamisen puutteesta vaan siitä, että työmarkkinoiden rakenteet eivät tue työllistymistä.
— Suomessa puhutaan jatkuvasti työvoimapulasta, mutta samaan aikaan valtava määrä osaamista jää käyttämättä. Tämä ei ole yksilöiden ongelma vaan epäonnistunutta työllisyyspolitiikkaa, Diarra sanoo.
Monissa Euroopan maissa työnantajille on säädetty velvoite työllistää tietty osuus vammaisia työntekijöitä, kun henkilöstömäärä ylittää tietyn rajan. Malli on käytössä esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Tšekissä. Jos velvoite ei täyty, työnantaja maksaa maksun, jolla rahoitetaan vammaisten työllistymistä tukevia toimia.
— Suomessa työllistyminen jää yksittäisten työnantajien hyvän tahdon varaan. Se ei riitä, Diarra toteaa.
Diarran mukaan Orpon hallituksen politiikka on viime vuosina vienyt kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sosiaaliturvasta, ja tällaiset toimet osuvat erityisen voimakkaasti niihin ihmisiin, joiden toimeentulo ja arki ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Lisäksi hallitus on muun muassa rajannut vammaispalvelulain soveltamisalaa sekä esittää vielä sadan miljoonan euron leikkauksia sosiaalihuoltoon, jonka alla vammaispalvelutkin ovat.
— Kun palveluita heikennetään ja sosiaaliturvaa leikataan, vammaisten ihmisten mahdollisuudet osallistua työelämään eivät parane vaan heikkenevät. Hallituksen politiikka on lisännyt eriarvoisuutta juuri niiden ihmisten kohdalla, joiden osallistumista pitäisi vahvistaa, Diarra sanoo.
Diarran lakialoitteessa esitetään, että suurille työnantajille säädettäisiin velvoite työllistää vähimmäisosuus vammaisia tai osatyökykyisiä työntekijöitä. Jos velvoite ei täyty, työnantaja maksaisi maksun, joka käytettäisiin työpaikkojen mukautuksiin, työhönvalmennukseen ja työllistymisen esteiden purkamiseen.
— Työ ei ole pelkkä toimeentulo. Se on osallisuutta, yhteisöä ja mahdollisuus rakentaa omaa elämää. Jos este on rakenteissa, meidän on muutettava rakenteita, Diarra sanoo.
Diarran mukaan Suomi tarvitsee selkeän poliittisen linjauksen siitä, että myös vammaisten ihmisten työelämäosallisuus on yhteiskunnallinen tavoite.
— Muualla Euroopassa on päätetty, että työelämän yhdenvertaisuus ei toteudu ilman velvoitteita. On aika käydä sama keskustelu Suomessa, Diarra vaatii.
Diarra on jättänyt aiheesta toimenpidealoitteen.
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Virta: Kokoomus lupaa olla koskematta kukkaroon, mutta hakee rahat pienituloisten kukkarosta30.9.2026 14:25:47 EEST | Tiedote
Kokoomuksen tänään julkistama yhdeksän miljardin euron leikkauslista ei sisällä ainuttakaan veronkorotusta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan pääministeri Petteri Orpon lupaus siitä, ettei kokoomus koske ihmisten toimeentuloon, ei pidä paikkansa. Listalla leikataan esimerkiksi sosiaaliturvaa, yritystukiin kajotaan vain varovasti ja verotus jätetään kokonaan sopeutustoimien ulkopuolelle.
Vihreiden Hyrkkö: Kattaako kokoomus jatkossakin parhaiten pärjääville notkuvan noutopöydän?30.9.2026 14:23:49 EEST | Tiedote
Vihreiden eduskuntaryhmän sekä valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää Kokoomuksen juuri julkaistua leikkauslistaa epäoikeudenmukaisena ja epäuskottavana.
Kansanedustaja Mari Holopainen: Tekoälyn vallasta ei saa päättää muutaman teknologiajätin ehdoilla30.9.2026 13:38:29 EEST | Tiedote
Tekoälyn kehitys keskittää taloudellista ja poliittista valtaa harvoille teknologiayrityksille. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaati keskiviikon täysistunnossa pidetyssä ryhmäpuheenvuorossaan, että tekoälyn pelisäännöistä päätetään demokraattisesti ja sitovin säännöin ja että Suomi ottaa vallanjaon vakavasti myös omissa päätöksissään.
Vihreät purkaisi Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkan kiristykset – tavoitteena Suomi, jossa jokainen voi rakentaa elämäänsä30.9.2026 10:24:36 EEST | Tiedote
Vihreät purkaisi suurelta osin Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan tekemät kiristykset ja rakentaisi tilalle Suomen, jossa tänne muuttanut voi tehdä töitä, elää perheensä kanssa ja tuntea maan kodikseen. Puoluevaltuuston sunnuntaina 27.9. hyväksymä uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma palauttaisi mahdollisuuden vaihtaa oleskeluluvan perustetta Suomessa, kumoaisi käännytyslain, irrottaisi työluvan yksittäisestä työnantajasta ja takaisi jokaiselle oikeuden suomen tai ruotsin opetukseen.
Vihreiden Hanna Holopainen oikeuskanslerin STEA-ratkaisusta: Tuntuu siltä, että leikkaukset on haluttu toteuttaa tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa29.9.2026 17:29:40 EEST | Tiedote
Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin linjaamien STEA-avustuskriteerien muotoilu oli omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen vaatii hallitusta turvaamaan luottamuksen avustusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen sekä perumaan kohtuuttomat järjestöleikkaukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme