Vihreiden Diarra esittää työllistämisvelvoitetta: Yritysten kannettava vastuunsa vammaisten työelämäosallisuudesta

Vammaisten ihmisten osallistuminen työelämään on Suomessa edelleen selvästi muuta väestöä vähäisempää. Diarran mukaan tilanne ei johdu osaamisen puutteesta vaan siitä, että työmarkkinoiden rakenteet eivät tue työllistymistä.

— Suomessa puhutaan jatkuvasti työvoimapulasta, mutta samaan aikaan valtava määrä osaamista jää käyttämättä. Tämä ei ole yksilöiden ongelma vaan epäonnistunutta työllisyyspolitiikkaa, Diarra sanoo.

Monissa Euroopan maissa työnantajille on säädetty velvoite työllistää tietty osuus vammaisia työntekijöitä, kun henkilöstömäärä ylittää tietyn rajan. Malli on käytössä esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Tšekissä. Jos velvoite ei täyty, työnantaja maksaa maksun, jolla rahoitetaan vammaisten työllistymistä tukevia toimia.

— Suomessa työllistyminen jää yksittäisten työnantajien hyvän tahdon varaan. Se ei riitä, Diarra toteaa.

Diarran mukaan Orpon hallituksen politiikka on viime vuosina vienyt kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sosiaaliturvasta, ja tällaiset toimet osuvat erityisen voimakkaasti niihin ihmisiin, joiden toimeentulo ja arki ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Lisäksi hallitus on muun muassa rajannut vammaispalvelulain soveltamisalaa sekä esittää vielä sadan miljoonan euron leikkauksia sosiaalihuoltoon, jonka alla vammaispalvelutkin ovat.

— Kun palveluita heikennetään ja sosiaaliturvaa leikataan, vammaisten ihmisten mahdollisuudet osallistua työelämään eivät parane vaan heikkenevät. Hallituksen politiikka on lisännyt eriarvoisuutta juuri niiden ihmisten kohdalla, joiden osallistumista pitäisi vahvistaa, Diarra sanoo.

Diarran lakialoitteessa esitetään, että suurille työnantajille säädettäisiin velvoite työllistää vähimmäisosuus vammaisia tai osatyökykyisiä työntekijöitä. Jos velvoite ei täyty, työnantaja maksaisi maksun, joka käytettäisiin työpaikkojen mukautuksiin, työhönvalmennukseen ja työllistymisen esteiden purkamiseen.

— Työ ei ole pelkkä toimeentulo. Se on osallisuutta, yhteisöä ja mahdollisuus rakentaa omaa elämää. Jos este on rakenteissa, meidän on muutettava rakenteita, Diarra sanoo.

Diarran mukaan Suomi tarvitsee selkeän poliittisen linjauksen siitä, että myös vammaisten ihmisten työelämäosallisuus on yhteiskunnallinen tavoite.

— Muualla Euroopassa on päätetty, että työelämän yhdenvertaisuus ei toteudu ilman velvoitteita. On aika käydä sama keskustelu Suomessa, Diarra vaatii.

Diarra on jättänyt aiheesta toimenpidealoitteen.