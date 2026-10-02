Lehtikuusentie avautuu liikenteelle 5.10.
2.10.2026 14:03:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Liikenne Lehtikuusentiellä palautuu normaaliksi maanantaista 5.10. alkaen. Liftin linja 5 palaa normaalille reitilleen tiistaina 6.10.
Lehtikuusentie on ollut suljettuna maaliskuusta lähtien alikulkukäytävän rakennustöiden vuoksi. Vanhan alikulkukäytävän tilalle rakennettiin kokonaan uusi silta.
Vanha alikulkukäytävä oli rakennettu 1970-luvulla ja tullut käyttöikänsä päähän.
Uusi silta lisää turvallisuutta
Uusi silta täyttää nykyiset alikulkukorkeutta ja -leveyttä koskevat vaatimukset. Sillan korkeus on nyt 3,2 metriä, joten myös pelastusajoneuvot ja kunnossapitokalusto pääsevät kulkemaan alikulkukäytävän kautta.
Alikulkukäytävän kävely- ja pyörätie on myös aiempaa leveämpi, ja hulevesien kuivatusjärjestelmää parannettu.
Liftin linja 5 palaa reitilleen tiistaina
Linja 5 ajaa tiistaista 6.10. alkaen jälleen normaalia reittiään:
- Suunta Keskusta-Kråklund: Välitie – Kappelinmäentie – Vanhan Vaasan katu – Kråklundinkatu.
- Suunta Kråklund-Keskusta: Kråklundinkatu – Kauppiaankatu – Lehtikuusentie –Vanhan Vaasan katu – Kappelinmäentie – Välitie.
Reitit päivitetään reittioppaaseen.
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Yhteyshenkilöt
Tiina SkönTyöpäällikköPuh:0401560766tiina.skon@vaasa.fi
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