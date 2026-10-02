Lehtikuusentie avautuu liikenteelle 5.10.

Kaveritaidot kunniaan: keskustelua, ajatuksia ja teatteria nuorten arjesta 2.10.2026 14:00:50 EEST | Tiedote

Miten otamme toiset mukaan? Miten puutumme kiusaamiseen? Entä mikä vaikutus somella on vuorovaikutukseen? Muun muassa näitä teemoja pohditaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa 6.10. ja 8.10. järjestettävissä avoimissa tilaisuuksissa.