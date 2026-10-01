Paistopisteeltä muodin huipulle: Lidl hurmaa Pariisin muotiviikoilla croissant-niskatyynyllä
2.10.2026 15:09:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Vuoden kenties herkullisin muotiasuste valloittaa nyt Pariisin muotiviikoilla. Lidl tempaisi ja muutti paistopisteensä ikonisimman klassikon tyylikkääksi hittituotteeksi. Muotipääkaupunkiin matkalla olleen lennon matkustajat yllätettiin croissant-niskatyynyllä. Kyseessä on perinteinen matkalle tarkoitettu niskatyyny, joka näyttää aivan Lidlin aidolta croissantilta. Tyyny on niin aidon näköinen, että sen voisi helposti sekoittaa leipomosaston herkkuun
Pariisin muotiviikkojen kunniaksi Lidl toteutti yli 25 maassa näyttävän croissant-tempauksen, kun muotiviikoille matkalla olleille kansainvälisille vaikuttajille jaettiin lennolla croissantin muotoiset Neck croissant -nimeä kantavat niskatyynyt. Kyseinen matkatyyny näyttää aivan aidolta croissantilta ja on huomiota herättävä asuste.
Lidl vei kampanjansa Pariisissa vielä askeleen pidemmälle, sillä todellinen rentoutuminen on muotiviikkojen suurin luksus. VIP-vieraat pääsevät muotiviikoilla lataamaan akkujaan päiväunihuoneeseen croissant-niskatyynyn ja rentouttavan videon parissa. Nautinnollisen lepohetken jälkeen tarjoillaan Lidlin legendaarinen, uunituore ja rapea croissant.
Valloittavan hauska croissant-tyyny on nyt tulossa kuluttajien saataville myös Suomessa. Lidl arpoo yhteensä 25 Euroopan maassa kaikkiaan 5 000 kappaleen rajoitetun erän uniikkeja croissant-niskatyynyjä, myös Suomessa, syksyn aikana. Tyynyn mukana tulee myös digitaalinen kuponki Lidl Plus -sovellukseen, ja sen voi lunastaa myymälässä uunituoreeseen, rapeaan croissanttiin.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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