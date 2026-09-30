Hallitukselta tarvitaan pikaisia toimia yhä korkeammiksi nousseiden polttoainekustannusten kompensoimiseksi työkonealalle
3.10.2026 10:00:00 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Polttonesteiden keskihintojen nousu kiihtyi syyskuussa. Pahimmin hinnannousu koettelee työkonealoja, jotka käyttävät kevyttä polttoöljyä. Kevyt polttoöljy maksaa nyt keskimäärin 2,0 euroa litralta, kun tammikuussa keskimääräinen litrahinta oli 1,21 euroa. Hintashokki on ajanut etenkin pieniä työkonealan yrityksiä akuuttiin kriisiin, kertoo RT:ssä infratoimialaa edustava INFRA ry.
Tilastokeskuksen mukaan kevyen polttoöljyn keskihinta on noussut polttoaineista rajuimmin. Vuosimuutos syyskuusta 2025 syykuuhun 2026 on jopa 64,2 prosenttia. Dieselin keskihinnan vuosimuutos oli 49,1 prosenttia. Kevyellä polttoöljyllä myös keskihinnan kuukausimuutos oli suurin: elokuusta syyskuuhun hinta nousi 13,5 prosenttia.
Hintashokki on ajanut erityisesti pieniä työkonealan yrityksiä akuuttiin kriisiin. Pitkissä sopimuksissa kustannusten näin jyrkkä ja äkillinen nousu on johtanut jopa siihen, että työtä tehdään tappiolla.
INFRA ry peräänkuuluttaa valtiolta pikaisia toimia työkonealan jatkuvuuden varmistamiseksi.
”Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, kun ratkaisu on jo olemassa. Se on vain otettava käyttöön”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö muistuttaa.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022 hallitus sääti määräaikaisen lain, jolla tuettiin kevyttä polttoöljyä ja dieseliä käyttäviä työkone- ja kuljetusaloja. INFRAn mukaan vastaava määräaikainen lainsäädäntö tulee ottaa taas käyttöön.
”Kustannukset valtiolle olivat viimeksi 31,5 miljoonaa euroa. Kuluja voi pitää pieninä, kun samalla myös valtion polttoaineista saamat arvonlisäverotuotot nousevat.”
Lainsäädäntöpohja on jo olemassa ja käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti.
”Nyt ei ole enää aikaa viivytellä. Yritysten päästäminen konkurssiin ei yksinkertaisesti ole ratkaisujen joukossa”, toteaa Syrjö.
Julkisuudessa on esitetty myös vaatimuksia ammattidieselin aikaistamisesta. INFRA pitää sitäkin yhtenä ratkaisuvaihtoehtona, kunhan ratkaisu laajennetaan koskemaan myös työkonealan käyttämää kevyttä polttoöljyä.
Yhteyshenkilöt
Paavo SyrjöToimitusjohtaja, INFRA ryPuh:+358 40 560 1803paavo.syrjo@rt.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
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