"Kuka näkee, kuka kuulee?" -valokuvanäyttely avaa asunnottomuusteemaisen lokakuun Jyväskylässä 1.10.2026 14:05:26 EEST | Tiedote

Vaikka asunnottomuus jää usein piiloon, se on yhä todellisuutta liian monelle. Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026 teemalla Näkyvillä, mutta näkymätön – miesten asunnottomuus Suomessa. Jyväskylässä aihetta nostetaan esiin lokakuun ajan esillä olevan valokuvanäyttelyn sekä syyslomaviikolla järjestettävien toimijamessujen ja Asunnottomien yön tapahtuman kautta. Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin Koti kaikille -hanke on mukana toteuttamassa tapahtumakokonaisuutta yhdessä asunnottomuustyön verkoston kanssa.