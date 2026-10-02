Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.10.2026 07:00:41 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Koonti Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.10. klo 19:00 - 3.10. klo 07:00 väliseltä ajalta.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 3.10.2026
Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävät edellisen 12h ajalta:
kello 19:05 savuhavainto, Saarijärvi
Henkilö oli havainnut sankkaa savua järven toisella puolella ja soittanut hätäkeskukseen. Kyseessä oli valvottu nuotio, ei tehtävää pelastustoimelle.
kello 21:08 rakennuspalo, pieni, Petäjävesi
Omakotitalon sähkökiuas alkanut käryämään. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen oli palo jo sammunut ja tehtäväksi jäi tuulettaa tilat. Ensihoito tarkasti kaksi henkilöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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