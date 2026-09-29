Vihdoin plusmerkkistä asuntokaupassakin
5.10.2026 08:15:00 EEST | Kiinteistömaailma | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 5.10.2026
Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma välitti syyskuussa 2026 yhteensä 1082 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 862 oli kiinteistönvälitystä ja 220 vuokravälitystä. Syyskuun kauppamäärä on vuoden tähän asti selkeästi suurin. ”Ensimmäistä kertaa tänä vuonna pääsemme raportoimaan plusmerkkisistä kauppamääristä vertailukauteen nähden. Ei isolla marginaalilla, mutta alkusyksyn trendi on ollut selkeästi nousujohteinen”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen. Elokuuhun peilaten kauppamäärä kasvoi lähes 10 prosenttia.
Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen toteaa, että viikko viikolta vilkastunut asuntokauppa täydentää vihdoin Suomen myönteisten talouden indikaattoreiden sarjaa. Piristyneen ja laaja-alaistuneen Suomen talouskasvun jatkoksi on odotettu myönteisiä uutisia myös asuntokaupasta.
”Pieni kasvu vuodentakaiseen vertailulukuun ei yksistään tietysti ole vielä merkki käänteestä, mutta kun katsoo kuukausien sarjaa, näemme että asuntokauppa on lähtenyt kesästä asti vetämään kuukausi kuukaudelta paremmin. Nyt se vihdoin ponnisti pluslukuun vertailukauteen nähden”, Laurikainen sanoo.
Kiinteistömaailma-ketjun syyskuussa välittämistä 862 myyntikohteesta 858 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 4 uudiskohteiden välitystä, kun vuosi sitten syyskuussa luvut olivat 855 käytettyä ja 5 uudiskohdetta.
Kiinteistömaailman kesän ja alkusyksyn 2026 kuukausittaiset kauppamäärät ovat tarkentuneet siten, että kesäkuun kauppamäärä on 757, heinäkuun kauppamäärä 805 ja elokuun 793. Näin vuoden kokonaiskauppamäärä on kasvanut alkuvuoden aikana 90 kappaleella aiemmin raportoidusta.
Kiinteistömaailman Barometri alkavan talvikauden näkymistä julkaistaan huomenna klo 9
Kiinteistömaailma julkaisee järjestyksessään 65. puolivuosittaisen Barometrin alkavan talvikauden asuntokaupan näkymistä huomenna tiistaina 6.10. klo 9. Se pohjautuu lähes 250 asuntokaupan ammattilaisen ennusteeseen tulevien kuukausien asuntokaupasta omalla ydinalueellaan. Barometrin julkaisua voi seurata tilaamalla Teams-osallistumislinkin viestintäjohtaja Taina Mustamolta (taina.mustamo@km.fi).
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0405607514
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
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Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
Tietoja julkaisijasta
Kiinteistömaailma on kiinteistönvälityspalveluita Suomessa ja Baltian maissa tarjoava yritys.
Suomessa Kiinteistömaailma on maan suurin kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee reilut 500 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymälässä ympäri Suomen. Yritys perustettiin vuonna 1990.
Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) Kiinteistömaailma toimii Ober-Haus -brändillä. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021.
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