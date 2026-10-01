ProAgria tuo MaatalousKonemessuille uutuudet maatilan johtamiseen ja varautumiseen

- Maatalousyritysten koko kasvaa, toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja päätöksenteon merkitys korostuu. Näihin tarpeisiin olemme kehittäneet Maatilan johtoryhmä -toimintatavan, jossa yrittäjän tueksi rakennetaan tavoitteellinen johtoryhmä, kertoo kehitysjohtaja Petri Koivisto ProAgria Keskusten Liitosta. Toimintatapaa pilotoidaan ja kehitetään Johtamisen juuret -hankkeessa.

Maatilan johtoryhmä kokoaa yhteen tilan kehittämisen kannalta keskeiset henkilöt. Tavoitteena on auttaa yrittäjää kokoamaan ympärilleen sopiva asiantuntija- ja yhteistyöryhmä, joka tukee tilan kehittämistä, päätöksentekoa ja pitkän aikavälin suunnittelua. Samalla yrittäjän johtamisen taidot kehittyvät.

Ensiesittelyssä messuilla on myös varautumisalusta, joka tarjoaa uudenlaisen tavan kehittää ja käydä keskustelua oman maatilayrityksen varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin ja riskeihin.



- Varautumisalusta hyödyntää pelillistä lähestymistapaa, joka auttaa tunnistamaan tilan vahvuudet ja kehittämiskohteet varautumisessa. Samalla riskien hallinta ja huoltovarmuus paranevat, toteaa johtaja Meira-Pia Lohiluoma ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskapista.

Alusta julkaistaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Asiantuntijat auttavat maatilan tulevaisuuden suunnittelussa

Osastolla ProAgrian asiantuntijat keskustelevat uutuuksien lisäksi kannattavuudesta, ensi vuoden viljelyratkaisuista, maan kasvukunnosta, täsmäviljelystä, kotieläintuotannon keittämisestä sekä maatilayrityksen johtamisesta ja taloudesta.

Osastolla on mukana myös maaseutukiinteistökauppaa tarjoava ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV sekä Maataloutta lapsille ja nuorille -kokonaisuus, jossa tuotetaan sisältöjä varhaiskasvatukseen, kouluihin ja lapsiperheille maataloudesta.

Tervetuloa osastolle 6n20!

MaatalousKonemessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 8.-10.10.2026.

Johtamisen juuret -hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto 2023-2027.

Lisätietoja

Petri Koivisto, kehitysjohtaja, talouspalvelut, ProAgria Keskusten Liitto, 043 826 6491, petri.koivisto@proagria.fi

Meira-Pia Lohiluoma, johtaja, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, 050 568 5515, meira-pia.lohiluoma@lantbrukssallskapet.fi

Inkeri Hennola, markkinointipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 043 826 8556, inkeri.hennola@proagria.fi