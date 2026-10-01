ProAgria tuo MaatalousKonemessuille uutuudet maatilan johtamiseen ja varautumiseen
5.10.2026 12:34:04 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria esittelee Helsingin MaatalousKonemessuilla kaksi merkittävää uutuutta maatilayrittäjien johtamisen ja riskinhallinnan tueksi. Maatilan johtoryhmä -toimintatapa vahvistaa tilan strategista päätöksentekoa, ja maatilojen varautumisalusta auttaa tunnistamaan häiriötilanteisiin liittyviä riskejä pelillisin keinoin.
- Maatalousyritysten koko kasvaa, toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja päätöksenteon merkitys korostuu. Näihin tarpeisiin olemme kehittäneet Maatilan johtoryhmä -toimintatavan, jossa yrittäjän tueksi rakennetaan tavoitteellinen johtoryhmä, kertoo kehitysjohtaja Petri Koivisto ProAgria Keskusten Liitosta. Toimintatapaa pilotoidaan ja kehitetään Johtamisen juuret -hankkeessa.
Maatilan johtoryhmä kokoaa yhteen tilan kehittämisen kannalta keskeiset henkilöt. Tavoitteena on auttaa yrittäjää kokoamaan ympärilleen sopiva asiantuntija- ja yhteistyöryhmä, joka tukee tilan kehittämistä, päätöksentekoa ja pitkän aikavälin suunnittelua. Samalla yrittäjän johtamisen taidot kehittyvät.
Ensiesittelyssä messuilla on myös varautumisalusta, joka tarjoaa uudenlaisen tavan kehittää ja käydä keskustelua oman maatilayrityksen varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin ja riskeihin.
- Varautumisalusta hyödyntää pelillistä lähestymistapaa, joka auttaa tunnistamaan tilan vahvuudet ja kehittämiskohteet varautumisessa. Samalla riskien hallinta ja huoltovarmuus paranevat, toteaa johtaja Meira-Pia Lohiluoma ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskapista.
Alusta julkaistaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.
Asiantuntijat auttavat maatilan tulevaisuuden suunnittelussa
Osastolla ProAgrian asiantuntijat keskustelevat uutuuksien lisäksi kannattavuudesta, ensi vuoden viljelyratkaisuista, maan kasvukunnosta, täsmäviljelystä, kotieläintuotannon keittämisestä sekä maatilayrityksen johtamisesta ja taloudesta.
Osastolla on mukana myös maaseutukiinteistökauppaa tarjoava ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV sekä Maataloutta lapsille ja nuorille -kokonaisuus, jossa tuotetaan sisältöjä varhaiskasvatukseen, kouluihin ja lapsiperheille maataloudesta.
Tervetuloa osastolle 6n20!
MaatalousKonemessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 8.-10.10.2026.
Johtamisen juuret -hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto 2023-2027.
Lisätietoja
Petri Koivisto, kehitysjohtaja, talouspalvelut, ProAgria Keskusten Liitto, 043 826 6491, petri.koivisto@proagria.fi
Meira-Pia Lohiluoma, johtaja, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, 050 568 5515, meira-pia.lohiluoma@lantbrukssallskapet.fi
Inkeri Hennola, markkinointipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 043 826 8556, inkeri.hennola@proagria.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri KoivistoKehitysjohtaja, talouspalvelutProAgria Keskusten LiittoPuh:043 826 6491petri.koivisto@proagria.fi
Meira-Pia LohiluomaProAgria Österbotten Svenska LantbrukssällskapetPuh:050 568 5515meira-pia.lohiluoma@lantbrukssallskapet.fi
Inkeri HennolaMarkkinointipäällikköProAgria Keskusten LiittoPuh:043 826 8556inkeri.hennola@proagria.fi
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
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