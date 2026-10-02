Laura Meriluoto: Hallituksen on vauhditettava Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen esteiden poistamista
5.10.2026 12:40:26 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen toimia itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen esteiden poistamiseksi. Meriluodon mukaan Suomeen kohdistuva datakeskusbuumi on tehnyt tuulivoimarakentamisen ja Puolustusvoimien tarpeiden yhteensovittamisesta Itä-Suomessa entistä akuutimman kysymyksen.
Puolustusvoimat on rajoittanut tuulivoimaloiden rakentamista itärajalle, koska ne häiritsevät Puolustusvoimien tutkia. Ongelma on tunnistettu jo pitkään.
– Datakeskusten sijoittuminen Suomeen edellyttää kasvavaa tuulivoimarakentamista, jotta sähkön riittävyydestä ei muodostu ongelmaa. Tuulivoimahankkeet on saatava liikkeelle myös Itä-Suomessa, Meriluoto sanoo.
– Tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen Itä-Suomeen on välttämätöntä paitsi kasvavaan sähkönkysyntään vastaamiseksi myös tuulisähkön tuotannon vakauden ja tasaisuuden lisäämiseksi sekä alueellisen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi, Meriluoto jatkaa.
Meriluodon mukaan lisäksi on huolehdittava alueellisten sähköverkkojen riittävästä kapasiteetista. Ne vaikuttavat laajasti muun muassa teollisuuden investointeihin ja uusiutuvan energian hankkeisiin.
– Itä-Suomi on pidettävä mukana vihreän siirtymän investointien kelkassa. Tämä on kriittistä paitsi sähkön riittävyyden ja huoltovarmuuden, myös tasa-arvon ja alueellisten erojen kaventamisen näkökulmasta, Meriluoto tiivistää.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
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