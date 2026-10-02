S-Pankin talousennuste: Suomen talouskasvu kiihtyy investointien vauhdittamana

Suomen taloudesta on saatu viime aikoina positiivisia uutisia, vaikkakin aivan viimeisimmät kasvulukemat ovat syksyn aikana tarkentuneet ensitietoja hieman vaimeammiksi. Positiivisia uutisia on saatu ennen kaikkea teollisuudesta ja investoinneista, mutta yritysten näkymät myös muilla päätoimialoilla ovat kirkastuneet.

”Suomen talouden kasvun perusta on nyt huomattavasti vahvempi kuin vielä alkukesästä arvioimme. Erityisesti investointinäkymät ovat valoisimmat kuin pitkään aikaan. Suuret datakeskushankkeet ja muut tuotannolliset investoinnit sekä teollisuuden uudet tilaukset vauhdittavat kasvua lähivuosina”, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo.

S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja odottaa Suomen BKT:n kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia, vuonna 2027 2,0 prosenttia sekä vuonna 2028 1,7 prosenttia. Tarkentuneet tilastot osoittavat, että talous kasvoi jo vuosina 2024 ja 2025 aiempia tietoja enemmän.

Kuluttajien tunnelmat ovat kohentuneet ja työmarkkinoilla näkyy valoa

Suomalaisten kuluttajien tunnelmat ovat viime kuukausina vihdoin kohentuneet, vaikka varsinainen kulutuksen elpyminen on edennyt vielä hitaasti. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus nousi elokuussa 2026 pitkän ajan keskiarvolle ja syyskuun pienestä heikentymisestä huolimatta se oli yhä korkeimmillaan yli neljään vuoteen.

Pitkään heikentyneen työmarkkinatilanteen jälkeen myös työllisyysnäkymät ovat alkaneet parantua. Työttömyysaste näyttää kääntyneen laskuun kevään jälkeen, ja useat työmarkkinoita kuvaavat mittarit viittaavat tilanteen paranemiseen.

Samaan aikaan kuluttajien tunnelmia latistaa kuitenkin noussut korkotaso ja sitä seurannut kotitalouksien korkomenojen kasvu. Tämä heijastuu myös suomalaisten halukkuuteen kuluttaa ja tehdä suuria hankintoja. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajat pitävätkin ajankohtaa edelleen epäotollisena kestotavarahankinnoille.

”Vaikka epävarmuutta on edelleen, kotitalouksien taloudellinen asema on monin tavoin vahvistunut viime vuosina. Korot ja inflaatio ovat toki nousseet, mutta samalla myönteiset taloustekijät luovat perustaa kulutuksen asteittaiselle elpymiselle. Kotitalouksien rahapuskurit ovat aiempaa paremmat, joten luottamuksen edelleen vahvistuessa kulutuksen kasvulle on olemassa hyviä edellytyksiä”, Ronkanen sanoo.

S-Pankki odottaa yksityisen kulutuksen elpyvän maltillisesti ja pitää kasvuennusteensa vuoden 2026 osalta ennallaan 1,1 prosentissa. Ennusteen mukaan vuosina 2027 ja 2028 kasvu vauhdittuu keskimäärin 1,5 prosenttiin. Myös myönteisen työmarkkinakehityksen odotetaan jatkuvan, vaikka työttömyysasteen arvioidaan pysyvän korkeissa lukemissa myös lähivuosina. Ennustamme työttömyysasteen laskevan ensi vuonna 9,6 prosenttiin.

”Suomen BKT:n vuosikasvun vauhdittuminen toisella vuosineljänneksellä 1,4 prosentin lukemiin alkaa vahvistaa yritysten rekrytointiaikeita. Yleensä vuotuisen talouskasvun kipuaminen näihin lukemiin on tarkoittanut työttömyysasteessa pysyvää käännettä laskuun”, Ronkanen arvioi.

Korot nousevat edelleen ja asuntomarkkinat elpyvät hitaasti

Suomen asuntomarkkinat ovat edelleen pysyneet vaisuina. Asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan koko maan osalta, ja kauppamäärät ovat tänä vuonna vähentyneet selvästi vuoden 2025 piristymisen jälkeen. Asuntolainojen viitekorkojen nousu, heikko työmarkkinatilanne sekä nykyisen asunnon arvon lasku ovat toistaiseksi hillinneet ostoaikeita.

Suomen talouskasvun ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen kuitenkin kirkastavat asuntomarkkinoiden näkymää vuosille 2027 ja 2028.

”Usean heikon vuoden aikana suomalaisille on epäilemättä kertynyt patoutunutta tarvetta asunnonvaihtoon. Jo nyt näemme perheasunnoissa voimistunutta kysyntää, mikä tukee hintojen nousua”, Ronkanen arvioi.

Korkotaso ja talouden epävarmuus ovat edelleen asuntomarkkinoiden keskeisimpiä jarruja. Asuntolainojen keskikorko on noussut helmikuusta lähtien euriborkorkojen mukana. Elokuussa se oli 3,04 prosenttia, eli 0,18 prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeampi, ja nousun odotetaan jatkuvan lähikuukausina. Uusien asuntolainojen keskikorko oli elokuussa 3,35 prosenttia, kun se oli kesällä 2025 alimmillaan 2,73 prosenttia.

Energiahintojen nousun uhatessa levitä laajemmaksi inflaatioksi, myös Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoja edelleen. Ennustamme EKP:n nostavan talletuskorkoa joulukuussa 2,75 prosenttiin ja seuraavan kerran maaliskuussa 2027. Odotamme talletuskoron pysyvän sen jälkeen 3,0 prosentissa kevääseen 2028 asti, jolloin asteittaiset koronlaskut alkavat.

”Asuntomarkkinoiden kestävä elpyminen edellyttää korkojen tasaantumista ja näkymää niiden laskusta. Koska korot ovat edelleen nousussa, asuntojen hintojen pysyvä nousukäänne ei ole vielä lähikuukausien asia”, Ronkanen sanoo.

S-Pankki ennustaa vahvistuvan kuluttajaluottamuksen ja nopeamman talouskasvun piristävän asuntojen kauppamääriä, ja kääntävän asuntojen hinnat maltilliseen nousuun vuoden 2027 aikana. Ennustamme vanhojen osakeasuntojen hintojen kuitenkin laskevan vielä tänä vuonna keskimäärin 2,6 prosenttia.

Löydät ennusteen kokonaisuudessaan täältä: S-Pankki Oyj Talouden suunta, lokakuu 2026 (PDF, 2,4 Mt)

Tärkeää tietoa

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