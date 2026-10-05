Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 05.10.2026

Ihmisen pelastaminen vedestä, Karstula

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Karstulaan. Rannalta löytyneet vaatteet herättivät kansalaisessa huolen ja pelastuslaitos suoritti kohteessa etsintää vedestä ja ilmasta käsin. Tiedustelun ja etsintöjen perusteella vaatekasalle ei löytynyt selitystä.