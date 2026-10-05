Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

5.10.2026 16:59:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 05.10.2026

Ihmisen pelastaminen vedestä, Karstula 

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Karstulaan. Rannalta löytyneet vaatteet herättivät kansalaisessa huolen ja pelastuslaitos suoritti kohteessa etsintää vedestä ja ilmasta käsin. Tiedustelun ja etsintöjen perusteella vaatekasalle ei löytynyt selitystä.

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