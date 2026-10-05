Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
5.10.2026 16:59:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 05.10.2026
Ihmisen pelastaminen vedestä, Karstula
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Karstulaan. Rannalta löytyneet vaatteet herättivät kansalaisessa huolen ja pelastuslaitos suoritti kohteessa etsintää vedestä ja ilmasta käsin. Tiedustelun ja etsintöjen perusteella vaatekasalle ei löytynyt selitystä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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