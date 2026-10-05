Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 5.10.2026 16:59:42 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 05.10.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Karstula Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Karstulaan. Rannalta löytyneet vaatteet herättivät kansalaisessa huolen ja pelastuslaitos suoritti kohteessa etsintää vedestä ja ilmasta käsin. Tiedustelun ja etsintöjen perusteella vaatekasalle ei löytynyt selitystä.