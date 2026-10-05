Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 5.10.2026 19:18:59 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän 05.10.2026 tehtävistä. Jyväskylässä klo: 8:58 rakennuspalo pieni. Kohteessa pesukone kärähtänyt. Palo ei päässyt leviämään. Toivakassa automaattinen palohälytys, joka muuttui keskisuureksi rakennuspaloksi. Kohteessa latauksessa ollut kaiutin syttyi palamaan. Palo ei päässyt leviämään, eikä tilanteesta aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos tuuletti tilat. Jämsässä klo:13:10 rakennuspalo pieni. Kohteessa leivinuuni työntänyt savut asuntoon sisälle lämmityksen yhteydessä, ei paloa. Karstulassa klo: 14:43 ihmisen pelastaminen vedestä tehtävä. Kohteessa rannalta löytynyt vaatekasa, joka herättänyt kansalaisen huolen. Pelastuslaitos suoritti kohteessa etsintää vedestä ja ilmasta käsin. Tiedustelun ja etsintöjen perusteella vaatekasalle ei löytynyt selitystä. Laukaassa klo: 18:52 öljyvahinko maalla. Kohteessa ajoneuvosta valunut öljyä risteysalueelle.