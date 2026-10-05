Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

6.10.2026 07:09:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 05.10-06.10.2026

Jyväskylässä klo: 21.07 liikennevälinepalo pieni. Henkilöauto syttyi palamaan parkkipaikalla. pelastuslaitos sammutti palavan ajoneuvon ja esti leviämisen viereisiin ajoneuvoihin.

Karstulassa klo: 5:56 vahingontorjuntatehtävä. Kohteessa kaksi puuta kaatunut ajoradalle.

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