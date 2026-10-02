Lidl kutsui koko Suomen esihenkilöt monimuotoisuuskoulutukseen
6.10.2026 09:25:29 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl on toteuttanut kattavan monimuotoisuuskoulutuksen jokaiselle esihenkilölle myymälöissä, jakelukeskuksissa ja pääkonttorilla. Lisäksi Lidlin yli 60 kansalaisuudesta muodostuvalle henkilökunnalle on tarjolla monimuotoisuusverkkokurssi. Työntekijöistä koostuva monimuotoisuustyöryhmä on ollut mukana kehittämässä uutta monimuotoisuusopasta.
Suomessa 5900 lidliläistä muodostavat monimuotoisen työyhteisön, johon kuuluu yli 60 kansalaisuutta. Monimuotoisuustietoisuutta lisätään monin eri tavoin, jotta viestit saavuttavat koko organisaation.
Koulutusta koko henkilöstölle
Esihenkilöille järjestettyihin monimuotoisuuskoulutuksiin kutsuttiin kaikki esihenkilöt: jokaisen yli 200 myymälän myymäläpäällikkö, jakelukeskusten logistiikkatyöntekijöiden esihenkilöt sekä hallinnon esihenkilöt niin jakelukeskuksissa kuin pääkonttorilla.
Koulutus koostui neljästä osa-alueesta: monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, mukaanottaminen ja osallisuus. Koulutuksessa oli mukana itsereflektioharjoituksia – muun muassa omien etuoikeuksien tunnistamista – sekä viisi Lidlin omasta, anonymisoidusta arjesta rakennettua case-tehtävää, esimerkiksi kielimuurista hybridipalaverissa ja tasapuolisesta etenemisestä vanhempainvapaan yhteydessä. Case-tehtävien avulla teemat konkretisoituivat oman työn kautta. Sisältö rakennettiin tarkoituksella arkiseksi ja kohderyhmää mukailevaksi: sama viesti puettiin eri sanoiksi eri toimipisteiden esihenkilöille, jotta kynnys ottaa aihe osaksi omaa työtä madaltui kaikilla tasoilla.
Toimihenkilöt ovat käyneet verkkokurssin, ja kurssi on tarjolla myös myymälä- sekä varastotyöntekijöille.
– Olen erittäin iloinen siitä, miten laajasti monimuotoisuustyö tavoittaa työyhteisömme aina johdosta ja esihenkilöistä jokaiseen työntekijään. Haluamme isona työllistäjänä varmistaa, että jokainen lidliläinen – riippumatta siitä, työskenteleekö hän myymälässä, logistiikassa vai hallinnossa – saa saman vahvan tuen ja ymmärryksen monimuotoisuuden edistämiseen, toteaa Lidlin henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.
Rekrytointitiimi on saanut jatkokoulutusta sensitiivisestä erityiskohtelusta, hakijaviestinnästä ja rekrytoinnin mukauttamisesta. Tiimiläiset tapaavat vuosittain tuhansia työnhakijoita puhelimitse ja kasvokkain, ja he pystyvät koulutusten ansiosta paremmin huomioimaan hakijoiden erilaiset tarpeet.
Opas arjen tilanteisiin
Arjen työn tueksi Lidlissä on julkaistu Kaikkien Lidl – Oppaasi monimuotoiseen työyhteisöön -käsikirja. Opas on jaettu painettuna kaikkien myymälöiden, jakelukeskusten ja pääkonttorin taukotiloihin sekä julkaistu digitaalisena intranetissä.
– Uusi oppaamme on suunniteltu ennen kaikkea helppokäyttöiseksi työkaluksi arkeen. Se antaa konkreettisia vinkkejä ja matalan kynnyksen keinoja ottaa monimuotoisuuden teemat puheeksi vaikkapa yhteisillä kahvitauoilla. Oppaasta voi poimia keskusteluaiheita tiimiläisille. Lisäksi se tekee yhteiset pelisäännöt ja epäasiallisen kohtelun ilmoituskanavat täysin näkyviksi, henkilöstöjohtaja kuvailee.
Lidlissä toimii myös eri puolilta Suomea ja eri toiminnoista koottu työntekijöiden monimuotoisuustyöryhmä. Työryhmän tarkoitus on ideoida ja kehittää käytänteitä arjen tasolla sekä tuoda eri työntekijäryhmien ääntä esiin. Työryhmän jäsenet olivat mukana oppaan suunnittelussa.
– Oppaan avulla tarjoamme käytännön neuvoja ja tukea monimuotoisuuden johtamiseen ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteemme on olla työpaikka ja kauppa, jossa jokaisella on lupa olla oma itsensä, Hassinen-Biberger summaa.
Monimuotoisuustyöryhmän ensimmäinen vuosi toimi pilottina, ja hyvien kokemusten rohkaisemana sen toiminta jatkuu.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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