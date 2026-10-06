EK:n Vientibarometri: Viennissä luvassa vahvaa kasvua
7.10.2026 14:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Yli puolet kansainvälistä kauppaa käyvistä suomalaisyrityksistä uskoo EK:n yrityskyselyn perusteella vientinsä kasvun vahvistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vieläkin useampi on lisännyt panostuksia myyntiin ja markkinointiin. Kasvuun uskotaan Euroopan perinteisten vientimaiden ohella myös Aasiassa ja USA:ssa.
EK:n syyskuussa tekemän Vientibarometrin mukaan 52 prosenttia kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä ennakoi vientinsä kasvavan, kun vuosi sitten näin arvioi 47 prosenttia. 39 prosenttia uskoo viennin säilyvän ennallaan. Viennin supistumiseen varautuvien määrä on viimevuotisella tasolla 9 prosentissa.
Viennin vahvistuva vire on hyvä uutinen koko Suomen talouskasvulle, arvioi EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori:
”Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritykset ovat ketterästi sopeutuneet uuteen normaaliin ja saavat nyt tehtyä vientikauppoja perinteisten markkinoiden ohella uusilla markkinoilla Aasiassa ja Amerikassa."
Jatkon kannalta lupaa hyvää, että 58 prosenttia yrityksistä ilmoittaa vahvistaneensa myynti- ja markkinointiponnistuksiaan ja 32 prosenttia kertoo uudistaneensa yrityksen kansainvälistymis- ja vientistrategiaa.
Sen sijaan kuumin vaihe toimitusketjujen ja hankintojen hajauttamisessa näyttää olevan jo takana. Enää 22 prosenttia ilmoitti näistä muutoksista, kun luku muutama vuosi sitten oli lähes 60 prosenttia.
”Suomalaisyritykset ovat olleet taitavia sopeutumaan geopolitiikan markkinavaikutuksiin. Tuotanto- ja toimitusketjujen muutoksiin tartuttiin varhain, kun suurvaltajännitteiden, tullien ja logistiikkapullonkaulojen merkit alkoivat näkyä”, arvioi Timo Vuori.
Vientibarometrissä selvitettiin myös, millä markkinoilla yritykset arvioivat vientinsä kehittyvän parhaiten. Vahvinta kasvua odotetaan edelleen EU:n sisämarkkinoilta (58 prosenttia) ja Pohjoismaista (52 prosenttia). Usko USA:n markkinan kasvuun on vahvistunut 22 prosenttiin ollen Trumpin nykyisen presidenttikauden korkein taso. Sen sijaan vain 6 prosenttia pitää Kiinaa parhaan kasvun markkinana, kun muun Aasian vastaava luku on 18 prosenttia.
Kysely toteutettiin 8. - 18.9.2026 ja siihen vastasi 280 vientiä harjoittavaa yritystä.
Tutustu Vientibarometrin tuloksiin infografiikan muodossa:
https://ek.fi/wp-content/uploads/2026/10/EK_Vientibarometri_7.10.2026.pdf
Lisätiedot:
Kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori, puh. 050 553 5319, sähköposti etunimi.sukunimi@ek.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
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