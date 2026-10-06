Liftin linjan 30 reitti muuttuu Vaasan keskustassa
6.10.2026 13:15:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Maanantaista 19.10.2026 alkaen Liftin linjan 30 reitti muuttuu Vaasan keskustan alueella. Muutoksen tavoitteena on vähentää myöhästymisiä. Linjan aikataulut säilyvät ennallaan.
Jatkossa linja 30 kulkee keskustassa reittiä Rantamaantie - Hietalahdenkatu - Koulukatu - Korsholmanpuistikko - Raastuvankatu - Vaasanpuistikko. Reittimuutos on sama molempiin suuntiin.
Kaupungintalon pysäkin korvaa Raastuvankatu 34
Muutoksen myötä linjan 30 reitiltä poistuu kolme pysäkkiä: Vaasanpuistikko 12, Vaasanpuistikko 7 / kaupungintalo ja Koulukatu 51.
Muutos vaikuttaa erityisesti koululaisiin, jotka ovat nousseet iltapäivisin bussiin kaupungintalon pysäkiltä. Jatkossa lähin korvaava pysäkki on Raastuvankatu 34, jota voi käyttää kaupungintalon pysäkin sijaan.
Myös pysäkkien muutokset päivitetään reittioppaaseen.
Reittimuutoksella parannetaan linjan täsmällisyyttä
Reittimuutoksen tavoitteena on pitää linja paremmin aikataulussa. Nykyisellä reitillä Koulukadun ja Vaasanpuistikon risteys on aamuisin aiheuttanut linjan myöhästymisiä.
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Yhteyshenkilöt
Heli KillinenJoukkoliikennesuunnittelijaPuh:0404813689heli.killinen@vaasa.fi
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