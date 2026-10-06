Liftin linjan 30 reitti muuttuu Vaasan keskustassa

Asunnottomien yö on ohjelmantäyteinen mielenilmaus, johon kaikki ovat tervetulleita 5.10.2026 16:05:13 EEST | Tiedote

Asunnottomien yötä vietetään Vaasassa lauantaina 17.10. klo 13–16. Ohjelmassa on livemusiikkia, yhteiskunnallista keskustelua, katsaus Vaasan asuntotilanteeseen sekä ruokaa, vaatteita ja ohjausta tarvitseville. Tapahtumaan osallistuu laaja verkosto sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja asiantuntijoita.