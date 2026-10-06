Vaasan kaupunki - Vasa stad

Liftin linjan 30 reitti muuttuu Vaasan keskustassa

6.10.2026 13:15:56 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Maanantaista 19.10.2026 alkaen Liftin linjan 30 reitti muuttuu Vaasan keskustan alueella. Muutoksen tavoitteena on vähentää myöhästymisiä. Linjan aikataulut säilyvät ennallaan.

Matkustaja astuu pinkkiin linja-autoon.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Jatkossa linja 30 kulkee keskustassa reittiä Rantamaantie - Hietalahdenkatu - Koulukatu - Korsholmanpuistikko - Raastuvankatu - Vaasanpuistikko. Reittimuutos on sama molempiin suuntiin.

Kaupungintalon pysäkin korvaa Raastuvankatu 34

Muutoksen myötä linjan 30 reitiltä poistuu kolme pysäkkiä: Vaasanpuistikko 12, Vaasanpuistikko 7 / kaupungintalo ja Koulukatu 51.

Muutos vaikuttaa erityisesti koululaisiin, jotka ovat nousseet iltapäivisin bussiin kaupungintalon pysäkiltä. Jatkossa lähin korvaava pysäkki on Raastuvankatu 34, jota voi käyttää kaupungintalon pysäkin sijaan.

Myös pysäkkien muutokset päivitetään reittioppaaseen.

Reittimuutoksella parannetaan linjan täsmällisyyttä

Reittimuutoksen tavoitteena on pitää linja paremmin aikataulussa. Nykyisellä reitillä Koulukadun ja Vaasanpuistikon risteys on aamuisin aiheuttanut linjan myöhästymisiä. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Matkustaja astuu pinkkiin linja-autoon.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
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Kartta Vaasan keskustan bussilinjan 30 uudesta reitistä 19.10.2026 alkaen.
Kuva: Vaasan kaupunki
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