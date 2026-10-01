Kiinteistöala ylitti energiansäästötavoitteensa selvästi

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sopimuskauden 2017-2025 aikana alalla toteutettiin kaikkiaan 12 358 energiatehokkuustoimenpidettä, mikä vastaa noin 36 prosenttia kaikista energiatehokkuussopimusten piirissä toteutetuista energiatehokkuustoimista.

Kiinteistöalan toteutunut energiansäästö oli päättyneellä sopimuskaudella 914 gigawattituntia vuodessa, mikä on yli puolitoistakertainen asetettuun tavoitteeseen nähden. Ala investoi energiatehokkuuteen 212 miljoonaa euroa. Toimenpiteistä suurin osa kohdistui ilmanvaihtojärjestelmiin (32 %) ja lämmitysjärjestelmiin (25 %). Lämmityksen osuus kiinteistöjen energiankäytöstä on 70 prosenttia.



Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen 2026–2035 kuuluu edelleen kaksi toimenpideohjelmaa: vuokra-asuntoyhteisöt (VAETS) ja toimitilakiinteistöt (TETS). Uusi kymmenvuotinen energiatehokkuussopimuskausi käynnistyi tänä vuonna ja kiinteistöalan toimijoita on mukana jo 78.



”Kiinteistöalalla on tehty menestyksekästä energiatehokkuustyötä jo vuosien ajan. Viimeisimmän sopimuskauden vahvat tulokset ovat konkreettinen esimerkki työn vaikuttavuudesta. On hienoa, että uudelle sopimuskaudelle on sitoutunut mukaan suuri joukko toimijoita ja liittyminen on edelleen mahdollista”, sanoo Raklin johtaja Aija Tasa.

Kiinteistöalan tulos on osa energiatehokkuussopimusten ennätyksellistä kautta. Sopimuksiin sitoutuneet yritykset ja kunnat toteuttivat vuosina 2017–2025 noin 34 500 tehostamistoimenpidettä, joiden ansiosta vuotuinen energiansäästö nousi 18,6 terawattituntiin. Se on suurin energiatehokkuussopimuksilla koskaan saavutettu säästö. Määrä vastaa lähes koko Suomen kerrostalokannan vuotuista energiankulutusta.

Energiatehokkuussopimukset pähkinänkuoressa: