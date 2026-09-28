Veripalvelun tutkimusrahasto myönsi 200 000 euroa verenluovuttajien turvallisuuden kokemuksen sekä seerumisilmätippojen tutkimukseen
7.10.2026 09:00:00 EEST | SPR Veripalvelu | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto on myöntänyt 100 000 euron rahoituksen professori Anne Birgitta Pessin tutkimukselle, jossa selvitetään turvallisuuden kokemuksen merkitystä veren, elinten ja kudosten luovuttamisessa. Lisäksi tutkimusrahasto rahoittaa seerumisilmätippavalmisteen tutkimusta 100 000 eurolla vuosina 2026–2027.
Veripalvelun tutkimusrahasto tukee Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkimusta sekä kehittämistä. Tänä vuonna rahoitushaku kohdennettiin tieteelliselle tutkimukselle, joka keskittyy vapaaehtoiseen veren, kudosten ja elinten luovutukseen ja Veripalvelun toimintaympäristöön vaikuttaviin muutoksiin.
Vaikuttaako turvallisuuden kokemus luovuttamispäätökseen?
Professori Anne Birgitta Pessin tutkimusryhmä selvittää turvallisuuden kokemuksen merkitystä luovuttamishalukkuuden syntymisessä. Vaikka henkilö olisi luovuttamiseen oikeutettu, hyvin informoitu ja suhtautuisi luovuttamiseen myönteisesti, päätös luovutuksesta ei synny automaattisesti.
– Luovuttajat ovat suomalaisen terveydenhuollon kannalta korvaamattoman tärkeitä. Kuitenkin ainoastaan 3% luovutusikäisistä käy luovuttamassa verta vuosittain. Tutkimuksen avulla toivomme parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät kannustavat tai ehkäisevät ihmisiä luovutustoimintaan osallistumisessa, sanoo Veripalvelun tutkimusrahaston sihteeri, tutkimusjohtaja Pia Siljander.
Seerumisilmätippojen vaikuttavuutta ja säilyvyyttä tutkitaan
Tutkimusrahasto tukee myös allogeenisten seerumisilmätippavalmisteen tutkimusta 100 000 euron rahoituksella vuosille 2026–2027. Veripalvelu alkoi tuottaa verenluovuttajien seerumista valmistettavia silmätippoja vakavien silmäsairauksien hoitoon vuonna 2025.
Rahoituksen avulla on perustettu Veripalvelun, HUS Silmäsairaalan ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimuskonsortio, jossa tutkitaan seerumisilmätippojen vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja jatkokehittämismahdollisuuksia.
“Tälle valmisteelle on jo nyt kova tarve vaikean kuivasilmäisyyden hoidossa. Seerumisilmätippojen tutkimus mahdollistaa niiden käytön optimoimisen yhä useammille potilaille”, toteaa silmätautien ylilääkäri Jukka Moilanen Helsingin yliopiston silmäsairaalasta.
Tutkimus tuottaa uutta tietoa valmisteesta ja sen kliinisestä käytöstä. Samalla se luo näyttöä, jota uusi EU:n ihmisperäisiä aineita koskeva asetus (SoHo) potilaille meneviltä valmisteilta edellyttää.
Lisätietoja:
Pia Siljander, pia.siljander@veripalvelu.fi, p. +358293001294
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KettunenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 29 300 1916sanna.kettunen@veripalvelu.fi
Linkit
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu
Verihuollon pohjoismaista yhteistyötä suunnitellaan Pohjoiskalotin alueella28.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen, Norjan ja Ruotsin verihuollosta vastaavat toimijat suunnittelevat yhteistyötä pohjoisimpien alueidensa ensihoidon tueksi. Tavoitteena on parantaa hätäverensiirron saatavuutta pitkien etäisyyksien ja vaikeiden sääolosuhteiden alueella. Yhteistyöprojekti kokoontuu Rovaniemellä 30.9.-1.10.2026.
Maailman kantasoluluovuttajien päivänä kiitetään luovuttajia ja kutsutaan uusia mukaan22.9.2026 08:53:48 EEST | Tiedote
Kansainvälistä Maailman kantasoluluovuttajien päivää vietetään 22. syyskuuta. Päivän tavoitteena on kiittää kaikkia Kantasolurekisterin jäseniä ja vapaaehtoisia luovuttajia, jotka antavat vakavasti sairaalle potilaalle mahdollisuuden elämään. Samalla halutaan muistuttaa Kantasolurekisteriin liittymisen tärkeydestä. Tänä vuonna 5000 uuden jäsenen liittymistavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen.
Verenluovuttajien syntyperätiedot auttavat löytämään harvinaisia veriryhmiä18.9.2026 08:58:46 EEST | Tiedote
Suomen väestön monimuotoistuminen näkyy myös veriryhmissä. Veripalvelu on vajaan kahden vuoden ajan kysynyt verenluovuttajilta heidän vanhempiensa syntymämaata harvinaisten veriryhmien löytämiseksi. Tiedot ovat auttaneet tunnistamaan harvinaisia veriryhmiä ja parantaneet mahdollisuuksia turvata sopivat verivalmisteet kaikille potilaille.
Näin yksi verikoe raskauden aikana suojaa vauvaa Suomessa13.8.2026 11:01:03 EEST | Tiedote
Kaikkien Suomessa raskaana olevien veriryhmä ja mahdolliset veriryhmävasta-aineet tutkitaan keskitetysti Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa. Seulontaohjelma koskee vuosittain noin 50 000 raskaana olevaa. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen tauti ja tunnistaa ne raskaudet, missä tarvitaan hoitoa.
Lähelle ihmisiä ja arkea – Verenluovutusbussissa jo 10 000 luovutusta4.8.2026 09:38:36 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudulla kiertävä Verenluovutusbussissa on luovutettu jo 10 000 kertaa. Verenluovutusbussi tuo verenluovutuksen lähelle arkea ja tarjoaa ainutlaatuisen luovutusympäristön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme