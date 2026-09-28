SPR Veripalvelu

Veripalvelun tutkimusrahasto myönsi 200 000 euroa verenluovuttajien turvallisuuden kokemuksen sekä seerumisilmätippojen tutkimukseen

7.10.2026 09:00:00 EEST | SPR Veripalvelu | Tiedote

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Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto on myöntänyt 100 000 euron rahoituksen professori Anne Birgitta Pessin tutkimukselle, jossa selvitetään turvallisuuden kokemuksen merkitystä veren, elinten ja kudosten luovuttamisessa. Lisäksi tutkimusrahasto rahoittaa seerumisilmätippavalmisteen tutkimusta 100 000 eurolla vuosina 2026–2027.

Kuvassa verenluovuttaja sekä seerumisilmätippavalmiste

Veripalvelun tutkimusrahasto tukee Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkimusta sekä kehittämistä. Tänä vuonna rahoitushaku kohdennettiin tieteelliselle tutkimukselle, joka keskittyy vapaaehtoiseen veren, kudosten ja elinten luovutukseen ja Veripalvelun toimintaympäristöön vaikuttaviin muutoksiin. 

Vaikuttaako turvallisuuden kokemus luovuttamispäätökseen? 

Professori Anne Birgitta Pessin tutkimusryhmä selvittää turvallisuuden kokemuksen merkitystä luovuttamishalukkuuden syntymisessä. Vaikka henkilö olisi luovuttamiseen oikeutettu, hyvin informoitu ja suhtautuisi luovuttamiseen myönteisesti, päätös luovutuksesta ei synny automaattisesti.  

– Luovuttajat ovat suomalaisen terveydenhuollon kannalta korvaamattoman tärkeitä. Kuitenkin ainoastaan 3% luovutusikäisistä käy luovuttamassa verta vuosittain.  Tutkimuksen avulla toivomme parempaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät kannustavat tai ehkäisevät ihmisiä luovutustoimintaan osallistumisessa, sanoo Veripalvelun tutkimusrahaston sihteeri, tutkimusjohtaja Pia Siljander.  

Seerumisilmätippojen vaikuttavuutta ja säilyvyyttä tutkitaan  

Tutkimusrahasto tukee myös allogeenisten seerumisilmätippavalmisteen tutkimusta 100 000 euron rahoituksella vuosille 2026–2027. Veripalvelu alkoi tuottaa verenluovuttajien seerumista valmistettavia silmätippoja vakavien silmäsairauksien hoitoon vuonna 2025.  

Rahoituksen avulla on perustettu Veripalvelun, HUS Silmäsairaalan ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimuskonsortio, jossa tutkitaan seerumisilmätippojen vaikuttavuutta, käytettävyyttä ja jatkokehittämismahdollisuuksia. 

“Tälle valmisteelle on jo nyt kova tarve vaikean kuivasilmäisyyden hoidossa. Seerumisilmätippojen tutkimus mahdollistaa niiden käytön optimoimisen yhä useammille potilaille”, toteaa silmätautien ylilääkäri Jukka Moilanen Helsingin yliopiston silmäsairaalasta. 

Tutkimus tuottaa uutta tietoa valmisteesta ja sen kliinisestä käytöstä. Samalla se luo näyttöä, jota uusi EU:n ihmisperäisiä aineita koskeva asetus (SoHo) potilaille meneviltä valmisteilta edellyttää.  

Lisätietoja: 

Pia Siljander, pia.siljander@veripalvelu.fi, p. +358293001294 

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Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

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