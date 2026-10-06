Suomen paikallisin teollisuudenala lähtee vaalikiertueelle

Elintarviketeollisuus haluaa olla vahvasti mukana rakentamassa Suomen kasvukäännettä. Alan yrityksillä on halua kasvaa, investoida, työllistää ja viedä suomalaisia ruokia ja juomia maailmalle. Kasvun toteutuminen tarvitsee tuekseen toimintaympäristön, joka kannustaa yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin.

Näistä ratkaisuista ETL lähtee keskustelemaan eri puolille Suomea. Lokakuun puolivälissä Seinäjoelta käynnistyvä vaalikiertue jatkuu kevääseen 2027 ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla.

Kiertueen tilaisuudet järjestetään yhdessä alueilla toimivien elintarviketeollisuusyritysten kanssa. Mukaan kutsutaan kevään eduskuntavaalien ehdokkaita, paikallisia päättäjiä ja elintarvikeyritysten edustajia.

– Haluamme kuulla, mitä yrityksillä ja ehdokkailla Suomen eri maakunnissa on mielessään. On hienoa päästä saman pöydän ääreen vaihtamaan näkemyksiä ja etsimään yhdessä ratkaisuja, joilla ruoka-alan kasvulle voidaan antaa vauhtia ensi vaalikaudella, yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus ETL:stä sanoo.

Ruoka-ala on lähiteollisuutta

Elintarviketeollisuus on poikkeuksellisen paikallinen teollisuudenala. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikissa Suomen maakunnissa, ja niiden merkitys alueiden työllisyydelle, investoinneille ja elinvoimalle on suuri. Elintarviketeollisuus onkin sananmukaisesti lähiteollisuutta.

Kiertueella keskustelua pohjustavat ETL:n hallitusohjelmatavoitteet Katetaan pöytä ruoka-alan kasvulle. Millä ratkaisuilla seuraava hallitus voi vahvistaa ruoka-alan mahdollisuuksia kasvaa, investoida, työllistää ja kasvattaa vientiä?

– Kasvua tehdään yrityksissä ja eri puolilla maata. Siksi meille on tärkeää käydä keskustelua siellä, missä ruokaa ja juomaa syntyy ja missä alan yritykset toimivat. Haluamme kuulla alueiden näkemyksiä ja samalla haastaa tulevia päättäjiä pohtimaan kanssamme, miten katamme yhdessä pöydän ruoka-alan kasvulle, Jukka Ihanus painottaa.

Vaalikiertue syksyllä 2026

19.10. Seinäjoki

2.11. Lahti

16.11. Jyväskylä

26.11. Helsinki / pääkaupunkiseutu

30.11. Oulu

Kiertue jatkuu tammikuussa 2027:

15.1. Säkylä

Kouvola / Lappeenranta – ajankohta vahvistuu

Kuopio – ajankohta vahvistuu

Turku – ajankohta vahvistuu

Tampere – ajankohta vahvistuu

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kiertueen keskusteluja. Tilaisuuksien tarkemmat tiedot julkaistaan paikkakuntakohtaisesti.