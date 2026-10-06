Suomen paikallisin teollisuudenala lähtee vaalikiertueelle
7.10.2026 08:57:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) käynnistää kiertueen, joka vie ruoka-alan kasvukeskustelun kymmenelle paikkakunnalle eri puolille Suomea. Yhdessä paikallisten elintarvikeyritysten, eduskuntavaaliehdokkaiden ja päättäjien kanssa etsitään ratkaisuja siihen, miten ruoka-alan kasvupotentiaali saadaan tulevalla vaalikaudella käyttöön täysimääräisesti.
Elintarviketeollisuus haluaa olla vahvasti mukana rakentamassa Suomen kasvukäännettä. Alan yrityksillä on halua kasvaa, investoida, työllistää ja viedä suomalaisia ruokia ja juomia maailmalle. Kasvun toteutuminen tarvitsee tuekseen toimintaympäristön, joka kannustaa yrityksiä tarttumaan mahdollisuuksiin.
Näistä ratkaisuista ETL lähtee keskustelemaan eri puolille Suomea. Lokakuun puolivälissä Seinäjoelta käynnistyvä vaalikiertue jatkuu kevääseen 2027 ja pysähtyy kymmenellä paikkakunnalla.
Kiertueen tilaisuudet järjestetään yhdessä alueilla toimivien elintarviketeollisuusyritysten kanssa. Mukaan kutsutaan kevään eduskuntavaalien ehdokkaita, paikallisia päättäjiä ja elintarvikeyritysten edustajia.
– Haluamme kuulla, mitä yrityksillä ja ehdokkailla Suomen eri maakunnissa on mielessään. On hienoa päästä saman pöydän ääreen vaihtamaan näkemyksiä ja etsimään yhdessä ratkaisuja, joilla ruoka-alan kasvulle voidaan antaa vauhtia ensi vaalikaudella, yhteiskuntasuhdejohtaja Jukka Ihanus ETL:stä sanoo.
Ruoka-ala on lähiteollisuutta
Elintarviketeollisuus on poikkeuksellisen paikallinen teollisuudenala. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikissa Suomen maakunnissa, ja niiden merkitys alueiden työllisyydelle, investoinneille ja elinvoimalle on suuri. Elintarviketeollisuus onkin sananmukaisesti lähiteollisuutta.
Kiertueella keskustelua pohjustavat ETL:n hallitusohjelmatavoitteet Katetaan pöytä ruoka-alan kasvulle. Millä ratkaisuilla seuraava hallitus voi vahvistaa ruoka-alan mahdollisuuksia kasvaa, investoida, työllistää ja kasvattaa vientiä?
– Kasvua tehdään yrityksissä ja eri puolilla maata. Siksi meille on tärkeää käydä keskustelua siellä, missä ruokaa ja juomaa syntyy ja missä alan yritykset toimivat. Haluamme kuulla alueiden näkemyksiä ja samalla haastaa tulevia päättäjiä pohtimaan kanssamme, miten katamme yhdessä pöydän ruoka-alan kasvulle, Jukka Ihanus painottaa.
Vaalikiertue syksyllä 2026
19.10. Seinäjoki
2.11. Lahti
16.11. Jyväskylä
26.11. Helsinki / pääkaupunkiseutu
30.11. Oulu
Kiertue jatkuu tammikuussa 2027:
15.1. Säkylä
Kouvola / Lappeenranta – ajankohta vahvistuu
Kuopio – ajankohta vahvistuu
Turku – ajankohta vahvistuu
Tampere – ajankohta vahvistuu
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kiertueen keskusteluja. Tilaisuuksien tarkemmat tiedot julkaistaan paikkakuntakohtaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka IhanusYhteiskuntasuhdejohtajaETLPuh:050 463 9929jukka.ihanus@etl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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