Kutsu tutustumisretkelle 15.10.: Asunnottomuus lisääntyy – mikä ratkaisuksi?

Vuonna 2025 asunnottomien määrä kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Viime vuonna Suomessa oli 4 579 yksin elävää asunnotonta. Heistä 1 306 oli pitkäaikaisasunnottomia. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on.

Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo aikaisemmin kyseisellä viikolla. Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Millainen päihdetilanne on nyt, ja miten se vaikuttaa asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomuutta kokeneiden arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä?

Milloin? Torstaina 15.10.2026 klo 17.15-19.45

Missä? Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Alppikortteli - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo



Suuntaamme ensin Diakonissalaitoksen Alppikortteliin Kallioon kuulemaan katujen tilanteesta katutyöntekijöiden näkökulmasta. Tämän jälkeen vierailemme Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa Asunto ensin -mallin mukaista tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.

Ilmoittaudu mukaan ti 13.10. mennessä täältä!



Retken aikana on rajallinen mahdollisuus tehdä haastatteluja. Haastattelutoiveista ja käytännön järjestelyistä pyydämme sopimaan ennakkoon viestintäpäällikkö Jenni Sarolahden kanssa: 050 372 0828, jenni.sarolahti@diakonissalaitos.fi. Haastatteluja on mahdollista tehdä myös retkeä edeltävinä ja seuraavina päivinä.

