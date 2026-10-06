Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan virka tulee haettavaksi 26.10.-26.11.

Aluehallitus nimesi myös viran täyttöä valmistelevan valmisteluryhmän. Ryhmässä ovat jäseninä Jani Ylälehto, Tony Melville, Jouni Flyktman, Riikka Rantanen, Mauno Vanhanen, Eila Tiainen, Elma Hyöky, Jukka Haaparanta ja Piia Flink-Liimatainen. Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Valmisteluryhmä päättää muun muassa hakuilmoituksen sisällöstä, rekrytointi- ja suorahakupalvelun käytöstä, haastatteluun kutsuttavista henkilöistä sekä henkilöarviointien käyttämisestä.

Tavoitteena on, että hyvinvointialuejohtajan valinnasta voidaan päättää aluevaltuustossa helmikuussa 2027. Hyvinvointialuejohtaja valitaan kuuden vuoden määräajaksi. Aluehallitus käsitteli asian puheenjohtajan esityksen pohjalta.

Aluehallitus päätti hyväksyä Muuramen Kinkomaan nuorisokodin hankesuunnitelman

Aluehallitus päätti hyväksyä Muuramen Kinkomaan nuorisokodin hankesuunnitelman. Tavoitteena on, että uusi nuorisokoti voidaan ottaa käyttöön elokuussa 2028. Kinkomaan nuorisokoti vahvistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen omaa lastensuojelun laitoshoitoa ja parantaa sen kustannustehokkuutta. Omien laitoshoitopaikkojen määrä kasvaa kahdeksalla: seitsemän paikkaa pitkäaikaishoitoon ja yksi kriisi- ja vastaanottotoimintaan.

Lastensuojelun oman laitoshoidon vahvistaminen on osa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategiaa. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun käyttökustannuksia. Hyvinvointialueen omana palveluna tuotettu laitoshoito on noin 20 prosenttia edullisempaa verrattuna ostettuun laitoshoitoon. Oman laitoshoidon osuus on tarkoitus kasvattaa lastensuojelussa 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kinkomaan hankkeelle on saatu lainanottovaltuus valtiovarainministeriöltä.

Asiakkaita koskeva toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma aluevaltuustolle

Aluehallitus puolsi asiakkaita koskevan toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä ja saattaa suunnitelman edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaita koskeva toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2027–2029 kokoaa yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, saavutettavuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että palvelut ovat kaikille asukkaille yhdenvertaisesti saatavilla, saavutettavissa ja tarpeenmukaisia. Lisäksi tavoite on, että yhdenvertaisuus huomioidaan järjestelmällisesti päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja asiakaskohtaamisissa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Suunnitelma tukee turvallisten, saavutettavien ja yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille asukkaille sekä vahvistaa vaikutusten ennakkoarviointia ja päätöksenteon tietopohjaa.

Muut asiat

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Henna Penttiselle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä.

Aluehallitus antoi valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista talousjohtaja Aija Suntioisen, asiakasmaksupäällikkö Anna-Kaisa Mäkelän ja toimialajohtaja Kati Kallimon valmisteltavaksi ja valtuustoaloitteen kotisairaalatoiminnan kehittämisestä vastuualuejohtaja Titta Frantsilan, palvelujohtaja Anne Pihlin ja ylihoitaja Vuokko Pihlaisen valmisteltavaksi.

Aluehallitus päätti hyväksyä tämän vuoden hankintasuunnitelmaan täydennyksenä älykkään hoidontarpeen arvioinnin ohjelmiston. Sen tavoitteena on tukea hoidon tarpeen arvioinnin yhdenmukaisuutta, parantaa asiakkaiden ohjautumista tarkoituksenmukaiseen palveluun sekä vähentää ammattilaisten tiedonhakuun ja kirjaamiseen käyttämää aikaa.

Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue merkitsee Työterveys Aalto Oy:n osakkeita yhteensä 33 kappaletta. Osakkaiden merkintähintaan 5 157 euroa osakkeelta. Keski-Suomen hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä on merkinnän jälkeen 10 prosenttia. Omistusosuuden kasvattaminen liittyy hankintalain muutokseen, jonka mukaisesti ns. in-house yhtiössä pitää olla 10 prosentin omistusosuus.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.