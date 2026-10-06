Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
6.10.2026 19:13:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste hälytyksistä 6.10.2026 klo 07:00-19:00 välisenä aikana.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 6.10.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 6.10. päivän tehtävistä:
Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella on päivän aikana ollut 18 tehtävää. Näistä 15 on ollut vahingontorjuntatehtäviä, joissa yksittäisiä puita on kaatunut tielle. Puita on käyty raivaamassa Jämsän, Jyväskylän, Laukaan, Keuruun, Pihtiputaan, Kyyjärven, Petäjäveden, Äänekosken ja Karstulan kuntien alueilla.
Kaatuneiden puiden lisäksi pelastuslaitos sai yhden tehtävän poijusta irti päässeestä saunalautasta, joka oli lopulta ajautunut kallion päälle rannalle Vaajakoskella.
Vahingontorjuntatehtävien lisäksi Jyväskylässä tapahtui kahden henkilöauton peräänajo puoli viiden aikaan päivällä. Autoissa oli vain kuljettajat, eivätkä he loukkaantuneet. Onnettomuus aiheutti hetkellistä ruuhkaa Pengertien ja Keuruuntien risteyksen läheisyydessä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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