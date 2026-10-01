Hartolan Soimasuon hybridipuistohanke on rakentamisvalmis
7.10.2026 09:13:19 EEST | Solarigo Systems | Tiedote
Solarigo Systems Oy:n Hartolan Soimasuolle suunnittelema noin 75 MW hybridipuistohanke on edennyt rakentamisvalmiiksi. Aurinkovoimaa ja sähkön varastointia yhdistävän hankkeen luvat ovat lainvoimaisia, ja toteutussuunnittelu on käynnissä.
Suunnitteilla oleva hybridipuisto sijoittuu entiselle turvetuotantoalueelle, joka on nykyisin viljelykäytössä. Hankkeen toteutuessa entinen turvetuotantoalue saisi viljelyjakson jälkeen uuden käyttötarkoituksen uusiutuvan energian tuotannossa.
Soimasuon hanke on luvitettu Solarigon kehittämällä mallilla, joka mahdollistaa aurinkovoimalan yhteyteen sähkövaraston lisäksi myös datakonttien sijoittamisen. Näin alueen sähköntuotantoa, varastointia ja käyttöä voidaan suunnitella yhtenä kokonaisuutena.
Hankekehityksestä pitkäaikaiseen sähkönhankintaan
Soimasuon eteneminen rakentamisvalmiiksi on konkreettinen esimerkki Solarigon hankekehityksestä ja kasvavasta uusiutuvan energian tuotantoportfoliosta. Eri puolilla Suomea kehitettävät ja jo toteutuneet aurinko- ja hybridipuistot luovat pohjaa pitkäaikaiselle uusiutuvan sähkön tuotannolle ja myynnille yrityksille.
Solarigo tarjoaa energiaintensiivisille yrityksille mahdollisuuden hankkia aurinkosähköä pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella. Näitä pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia kutsutaan PPA-sopimuksiksi. Sähkö voidaan tuottaa joko suuressa aurinkopuistossa muualla Suomessa tai yrityksen oman toimipaikan yhteyteen rakennettavassa voimalassa.
Pitkäaikainen sähkönostosopimus voi lisätä uusiutuvan energian osuutta yrityksen sähkönhankinnassa ja parantaa sähkön hinnan ennakoitavuutta ilman omaa investointia voimalaitokseen. Solarigon osaaminen kattaa koko ketjun hankekehityksestä ja rakentamisesta sähkönmyyntiin sekä voimaloiden käyttöön ja kunnossapitoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tomi RumpunenSolarigo Systems OyPuh:+358 50 476 6687tomi.rumpunen@solarigo.fi
Solarigo Systems Oy
Solarigo Systems Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa, omistaa ja operoi aurinko- ja hybridivoimaloita. Solarigo tuottaa ja myy aurinkosähköä pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla, toteuttaa suuria aurinkovoimahankkeita yrityksille ja energiatoimijoille sekä vastaa aurinkovoimaloiden hallinnoinnista, käytöstä ja kunnossapidosta koko niiden elinkaaren ajan. Solarigo on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia.
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