Hartolan Soimasuon hybridipuistohanke on rakentamisvalmis

Suunnitteilla oleva hybridipuisto sijoittuu entiselle turvetuotantoalueelle, joka on nykyisin viljelykäytössä. Hankkeen toteutuessa entinen turvetuotantoalue saisi viljelyjakson jälkeen uuden käyttötarkoituksen uusiutuvan energian tuotannossa.

Soimasuon hanke on luvitettu Solarigon kehittämällä mallilla, joka mahdollistaa aurinkovoimalan yhteyteen sähkövaraston lisäksi myös datakonttien sijoittamisen. Näin alueen sähköntuotantoa, varastointia ja käyttöä voidaan suunnitella yhtenä kokonaisuutena.

Hankekehityksestä pitkäaikaiseen sähkönhankintaan

Soimasuon eteneminen rakentamisvalmiiksi on konkreettinen esimerkki Solarigon hankekehityksestä ja kasvavasta uusiutuvan energian tuotantoportfoliosta. Eri puolilla Suomea kehitettävät ja jo toteutuneet aurinko- ja hybridipuistot luovat pohjaa pitkäaikaiselle uusiutuvan sähkön tuotannolle ja myynnille yrityksille.

Solarigo tarjoaa energiaintensiivisille yrityksille mahdollisuuden hankkia aurinkosähköä pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella. Näitä pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia kutsutaan PPA-sopimuksiksi. Sähkö voidaan tuottaa joko suuressa aurinkopuistossa muualla Suomessa tai yrityksen oman toimipaikan yhteyteen rakennettavassa voimalassa.

Pitkäaikainen sähkönostosopimus voi lisätä uusiutuvan energian osuutta yrityksen sähkönhankinnassa ja parantaa sähkön hinnan ennakoitavuutta ilman omaa investointia voimalaitokseen. Solarigon osaaminen kattaa koko ketjun hankekehityksestä ja rakentamisesta sähkönmyyntiin sekä voimaloiden käyttöön ja kunnossapitoon.