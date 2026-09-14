”Ota minut tosissasi” – ruoka-allergista on kuunneltava
13.10.2026 08:15:00 EEST | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote
Ruoka-allergia on otettava tosissaan aina, kun allergiselle valmistetaan tai tarjoillaan ruokaa, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto Ruoka-allergiapäivänä 13.10. Pienikin määrä allergisoivaa ruoka-ainetta voi aiheuttaa vakavia oireita.
Ruoka-allergiaa esiintyy arviolta 5–8 prosentilla suomalaisista lapsista ja noin 2–5 prosentilla aikuisista. Aikuisilla tyypillisiä allergian aiheuttajia ovat kalat, pähkinät ja äyriäiset. Lapsilla allergisia oireita aiheuttavat useimmiten kananmuna, maito, pähkinät ja vehnä.
Allergeenia sisältävän ruoan syöminen voi aiheuttaa esimerkiksi suolisto- ja iho-oireita, kutinaa sekä turvotusta. Oireet voivat vaikuttaa allergisen vointiin vielä seuraavanakin päivänä. Vakavimmillaan ruoka-allergia voi aiheuttaa anafylaksian eli henkeä uhkaavan yliherkkyysreaktion.
”Jos minua ei oteta tosissaan, vaihdan ravintolaa”
Ruoka-allergiselle kodin ulkopuolella syöminen voi merkitä jatkuvaa varuillaanoloa. Turvallisuuden tunne syntyy siitä, että allergian vakavuus ymmärretään ja ruoasta annettuihin tietoihin voi luottaa.
– Kärsin laajoista ruoka-aineallergioista. Kalasta ja kananmunasta saan anafylaktisen reaktion. Muualla kuin kotona syöminen jännittää aina. Kohtaan välillä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä asian vakavuutta. Vaihdan ravintolaa, jos minulle tulee olo, ettei minua oteta tosissaan. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi ravintola-alan henkilöstöä koulutettaisiin ymmärtämään allergioiden vakavuus, kertoo ruoka-allerginen Emma Sinkkonen.
Allergia-, iho- ja astmaliitto korostaa, että allergisen kertomaa ei pidä vähätellä tai kyseenalaistaa. Allergiselta tulisi myös varmistaa, jos on epävarma, sopiiko jokin ruoassa oleva ainesosa hänelle.
Turvallinen ruoka vaatii huolellisuutta
Allergiselle ruokaa valmistettaessa on tarkistettava kaikkien raaka-aineiden ainesosaluettelot, etteivät ne sisällä allergiselle sopimattomia aineita. Vaikeassa ruoka-allergiassa on lisäksi otettava huomioon kontaminaation eli allergeenin tahattoman siirtymisen riski. Hyvin pieni määrä allergisoivaa ainetta voi siirtyä ruokaan toisesta elintarvikkeesta, käsistä, astioista tai ruoanvalmistusvälineistä.
Kontaminaatioriskiä voidaan vähentää hyvällä käsihygienialla sekä käyttämällä puhtaita astioita ja ottimia. Allergiselle tarkoitetut raaka-aineet eivät saa joutua kosketuksiin allergisoivan aineen kanssa. Erityisen herkän, vaikeaa ruoka-allergiaa sairastavan ruoka kannattaa valmistaa erillisillä, huolellisesti puhdistetuilla välineillä.
Allergia-, iho- ja astmaliitto on tuottanut 14 allergeenia -julisteen keittiö- ja ravintolahenkilökunnille muistuttamaan yleisimmistä allergeeneistä. Juliste on ilmainen ja tulostettavissa liiton nettisivuilta. Ruoka-allergisille sopivia reseptejä voi etsiä maksuttomasta Pirkanmaan Allergia-, Iho- ja Astmayhdistyksen ylläpitämästä Erimenu.fi-verkkopalvelusta.
Ruoka-allergiapäivää vietetään 13. lokakuuta. Päivän järjestävät Allergia-, iho- ja astmaliitto ja Pirkanmaan Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys. Päivän yhteydessä on tapahtumia, tietoa, ruoka-allergisten blogitekstejä, listaus allergisille sopivista suklaista ja leikkimielinen ruoka-allergiavisa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ruoka-allergiaa sairastavien haastattelupyynnöt: viestinnän asiantuntija Anu Sauliala, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, puh. 044 514 7957, anu.sauliala@allergia.fi
Katariina IjäsTerveyden edistämisen asiantuntija
Allergia-, iho- ja astma- sekä terveyden edistämisen asiantuntija.
Linkit
Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Atooppinen ihottuma käy kukkarolle – ja vaikuttaa koko elämään14.9.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
Atooppista ihottumaa sairastavat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 14.9. Atopiapäivänä. Atooppinen ihottuma ei ole vain oireita iholla, vaan se voi heikentää unta, mielenterveyttä, ihmissuhteita, opiskelu- ja työkykyä sekä taloudellista toimeentuloa.
Ilmastonmuutos koettelee hengitystä – helle ja maastopalot pahentavat astmaa24.8.2026 06:12:00 EEST | Tiedote
Helleaallot ja laajat maastopalot Euroopassa muistuttavat, että ilmastonmuutos on myös terveyskysymys. Ilmastonmuutos lisää astman riskiä ja kuormittaa erityisesti hengityselinsairauksia sairastavia, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliitto.
Näin suojaat lapsen ihon auringolta12.6.2026 10:12:00 EEST | Tiedote
Iho muistaa saamansa auringon UV-säteilyn koko elämän ajan. Siksi lapsen suojaaminen auringolta on tärkeää jo varhaislapsuudesta lähtien. Paras suoja syntyy varjosta ja peittävistä vaatteista – aurinkovoide täydentää suojaa silloin, kun ihoa jää paljaaksi.
Huonosti hoidettu astma on viheliäinen matkakumppani4.5.2026 07:12:00 EEST | Tiedote
Jopa kymmenet tuhannet suomalaiset heräävät öisin astmaoireisiin, vaikka sairauden pitäisi olla hoidolla hallinnassa. Toimiva hoito ja oikea omahoito voivat helpottaa astmaa sairastavan arkea, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 4.–10.5. Astmatietoviikolla.
Astmabarometrissa myönteistä kehitystä – astman seurantaa edelleen kehitettävä20.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tuoreen vuoden 2025 Astmabarometrin tulokset ovat monelta osin myönteisiä, mutta parannettavaakin on. Barometri osoittaa, että edelleen liian moni astmaa sairastavista jää ilman vuosittaista seurantaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme