Veronmaksajat VM:n virkapuheenvuorosta: Velkajarrusta pidettävä kiinni – sopeutukset menosäästöillä
7.10.2026 10:05:26 EEST | Veronmaksajain Keskusliitto | Tiedote
Veronmaksajain Keskusliitto pitää valtiovarainministeriön virkapuheenvuoroa julkisen talouden vakauttamisesta perusteltuna. Velkaantumisen taittaminen edellyttää pitkäjänteisiä päätöksiä ja julkisen hallinnon uudistamista.
Veronmaksajat kuitenkin torjuu veronkiristykset sopeutuskeinona. Niiden sijaan julkisia menoja on hillittävä ja mahdolliset verotoimet suunnattava talouskasvun edistämiseen. Tulevan hallituksen onkin sitouduttava velkajarruun, pitäviin menokehyksiin ja konkreettisiin menosäästöihin.
– Julkisen talouden vakauttaminen ja kasvun vahvistaminen on saatava tukemaan toisiaan. Veronkiristyksillä vaarannettaisiin juuri niitä työnteon, yrittämisen ja investointien edellytyksiä, joiden varaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus rakentuu, toimitusjohtaja Jussi Junni huomauttaa.
Veronmaksajat allekirjoittaa ministeriön näkemyksen siitä, että julkisen talouden hoitamista koskevasta parlamentaarisesta sopimuksesta on pidettävä kiinni. Velkajarruun sitoutuminen vahvistaa luottamusta Suomen kykyyn hoitaa talouttaan ja turvaa liikkumavaraa tuleviin kriiseihin.
– Velkajarrun uskottavuus mitataan siinä, tehdäänkö tavoitteiden vaatimat päätökset. Jos velkajarrussa jostain syystä ei pysyttäisi, sopii toivoa, että se johtuu suhdanteista eikä siitä, ettei sopeutustoimia edes yritetty.
Valtiovarainministeriö arvioi sopeutustarpeen olevan niin suuri, että tilanne edellyttänee sekä vero- että menotoimia. Veronmaksajien mielestä tarvittava sopeutus on toteutettava menosäästöillä.
– Julkisia menoja ei ole varaa lisätä. Siksi mahdollisiin uusiin menoihin on löydettävä rahat nykyisiä menoja uudelleen kohdentamalla. Parempaa talouskasvua tarvitaan, mutta sen odottaminen ei korvaa säästöpäätöksiä, toteaa Junni.
Suomen kokonaisveroaste on kansainvälisessä vertailussa edelleen erittäin korkea. Silti Veronmaksajat näkee mahdollisuuksia verotuksen rakenteen korjaamisessa. Mahdollisten kulutusverojen korotusten vastapainoksi ansiotulojen verotusta on kevennettävä.
– Työn tekemisestä, osaamisen kartuttamisesta ja yrittäjyydestä pitää jäädä enemmän käteen. Alentamalla ansiotulojen verotusta kaikilla tulotasoilla sekä pienentämällä lisätulosta maksettavia marginaaliveroja luodaan parhaat kannustimet talouskasvulle, Junni päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi JunnitoimitusjohtajaVeronmaksajatPuh:+358 44 744 7041jussi.junni@veronmaksajat.fi
Mikael Kirkko-JaakkolapääekonomistiVeronmaksajatPuh:0505364126mikael.kirkko-jaakkola@veronmaksajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on noin 210 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.
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